Fußball heute im TV: Wer zeigt Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Wenn am letzten Spieltag zwei Champions-League-Anwärter aufeinandertreffen, ist das Programmkino pur: Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart liefern sich im Deutsche Bank Park ein echtes Endspiel um die Königsklasse. Kein Wunder, dass dieses Duell niemand verpassen möchte. Doch wer überträgt Frankfurt gegen Stuttgart live im TV, und gibt es die Partie im Free-TV? Hier sind alle Antworten.

Bundesliga Eintracht Frankfurt - - VfB Stuttgart

Mario Götze von Eintracht Frankfurt nimmt den Ball an. (Alex Grimm / Getty Images)

Wer überträgt Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart live im TV?

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Wer Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Deutsche Bank Park | - 15:30 Eintracht Frankfurt S N U N N - : - VfB Stuttgart N S U U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Darum geht es

Dieses Spiel hat es in sich. Der VfB Stuttgart kämpft als Tabellenvierter um den letzten direkten Champions-League-Platz, den er nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Hoffenheim hält. Eintracht Frankfurt wiederum jagt Platz 7 und die Conference League. Dazu kommt das ganz große Eisen im Feuer: Frankfurt steht im Finale der UEFA Europa League. Gewinnen die Hessen am 21. Mai das Endspiel, ziehen sie unabhängig vom Liga-Abschluss direkt in die Champions League ein. Zwei Mannschaften, die beide um alles spielen.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart ist Teil dieses großen Saisonfinales.