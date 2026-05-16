Fußball heute im TV: Wer überträgt FC Bayern München gegen 1. FC Köln im Free-TV?

Der Deutsche Meister lädt zum Saisonfinale: Am Samstag empfängt der FC Bayern München den 1. FC Köln zum letzten Heimspiel der Saison 2025/2026. Bevor in der Allianz Arena die Meisterschale glänzt, stellt sich für alle Fans vor dem Bildschirm die wichtigste Frage zuerst: Wer überträgt FC Bayern gegen Köln im Fernsehen, und läuft die Partie im Free-TV?

Bundesliga FC Bayern München - - 1.FC Köln

Manuel Neuer präsentiert die Meisterschale vom Balkon des Rathauses am Marienplatz. (Johannes Simon / Getty Images Europe via Getty Images)

Wer überträgt FC Bayern gegen 1. FC Köln live im TV?

Das Spiel FC Bayern München gegen 1. FC Köln wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr angepfiffen. Live übertragen wird die Partie exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky. Wer das Spiel in voller Länge sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement oder das Streamingangebot WOW. Über die App Sky Go lässt sich FC Bayern gegen 1. FC Köln zusätzlich mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Eine kostenlose Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht.

Läuft FC Bayern gegen 1. FC Köln im Free-TV?

Wer FC Bayern gegen 1. FC Köln im Free-TV sehen möchte, wird enttäuscht: Eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Die Bundesliga-Rechte für die Samstagsspiele liegen exklusiv bei Sky. Kostenlos zu sehen sind am Samstagabend lediglich die Höhepunkte: Die ARD fasst in der Sportschau ab dem frühen Abend alle Spiele des 34. Spieltags zusammen. Die einzige Möglichkeit, FC Bayern gegen 1. FC Köln in voller Länge und live zu erleben, führt also über Sky oder den hauseigenen Streamingdienst WOW.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 34 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S N U U S - : - 1.FC Köln S U N U N Tage Stunden Minuten Sekunden

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Darum geht es

Sportlich ist dieses Spiel das einzige des 34. Spieltags ohne jede Brisanz. Der FC Bayern München steht als Deutscher Meister längst fest, der 35. Titel der Vereinsgeschichte war schon am 19. April perfekt. Der 1. FC Köln hat mit 32 Punkten auf Platz 14 den Klassenerhalt sicher. In der Allianz Arena wird deshalb gefeiert: die Meisterschale, eine Mannschaft im Hochgefühl und ein Publikum, das diesen Titel auskosten will. Wer einen Meister feiern sehen möchte, ist hier genau richtig.

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Alle Details zur Begegnung, die voraussichtlichen Aufstellungen und den kompletten Spielverlauf findest du auf unserer Spielseite zu FC Bayern gegen 1. FC Köln.

Anstoß, Stadion und die Sky-Konferenz

Angepfiffen wird FC Bayern gegen 1. FC Köln am Samstag, dem 16. Mai 2026, um 15:30 Uhr in der Allianz Arena in München. Der 34. Spieltag ist der traditionelle Konferenz-Spieltag: Alle neun Bundesliga-Partien starten zur exakt selben Zeit. Sky bündelt sie in der bekannten Bundesliga-Konferenz und schaltet live zwischen den Stadien hin und her, sobald irgendwo eine Entscheidung fällt. Gerade an diesem Finaltag, an dem das enge Rennen um die Champions League und der dramatische Abstiegskampf parallel entschieden werden, ist die Konferenz die beste Wahl, um keine Sekunde zu verpassen. FC Bayern gegen 1. FC Köln ist Teil dieses großen Saisonfinales.