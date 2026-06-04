Turnierbaum der WM 2026: Messi gegen „CR7“ im Viertelfinale? Oder England gegen Brasilien?

Bei der WM 2026 mit 48 Mannschaften sind nicht alle Vorrundenspiele ein Spektakel, doch in der K.o.-Phase könnten schon früh echte Höhepunkte warten. Wer den WM 2026 Turnierbaum durchspielt und überall Favoritensiege annimmt, stößt auf mehrere mögliche Traumduelle, darunter Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo im WM 2026 Viertelfinale.

Frankreich, Spanien, England und Argentinien könnten bei einem perfekten Verlauf sogar gemeinsam das Halbfinale erreichen. Der Grund dafür ist klar: Die vier Topteams der FIFA-Weltrangliste wurden in die jeweiligen Bereiche des Turnierbaums gesetzt. Das schützt sie jedoch nicht vor brisanten Duellen in früheren Runden.

Mögliche Topspiele der WM K.o.Phase

Deutschland 🇩🇪 – Frankreich 🇫🇷 (Achtelfinale)

Argentinien 🇦🇷 – Portugal 🇵🇹 (Viertelfinale)

England 🏴 – Brasilien 🇧🇷 (Viertelfinale)

Spanien 🇪🇸 – Österreich 🇦🇹 (Sechzehntelfinale)

Spanien 🇪🇸 – Argentinien 🇦🇷 (Sechzehntelfinale)

Argentinien 🇦🇷 – Uruguay 🇺🇾 (Sechzehntelfinale)

Brasilien 🇧🇷 – Norwegen 🇳🇴 (Achtelfinale)

Deutschland und Frankreich schon im Achtelfinale?

Deutschland und Frankreich gelten jeweils als Favoriten in ihren Gruppen. Zwar ist die Konkurrenz der Franzosen mit Norwegen und dem Senegal stark, doch wenn sowohl das DFB-Team als auch Michael Olise und Co. ihre Gruppen gewinnen und sich anschließend im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten durchsetzen, käme es am Abend des 4. Juli bereits im Achtelfinale zum Knaller.

Der letzte Pflichtspielsieg der deutschen Auswahl gegen Frankreich liegt schon länger zurück, hatte aber große historische Bedeutung: 2014 setzte sich die Mannschaft von Joachim Löw im WM-Viertelfinale dank eines Kopftreffers von Mats Hummels mit 1:0 durch. Seitdem blieb Deutschland in zwei EM-Partien und drei Spielen in der Nations League ohne Erfolg gegen die Franzosen.

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Messi gegen Ronaldo zum letzten Mal auf WM-Bühne?

Auch für Argentinien und Portugal ist der Weg bis ins Viertelfinale kein Selbstläufer. Sollten beide aber ihre Gruppen gewinnen und anschließend weiter erfolgreich bleiben, würde am 11. Juli ein WM-Viertelfinale zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo warten.

Messi wäre dann 39 Jahre alt, Ronaldo 41. Für die beiden Ausnahmespieler wäre es im Winter ihrer Rekordkarrieren womöglich das letzte direkte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier. Bemerkenswert bleibt, dass sich die beiden mehrfachen Weltfußballer mit ihren Nationalmannschaften bislang nie in einem Pflichtspiel begegnet sind. In den Geschichtsbüchern stehen lediglich zwei Freundschaftsspiele, aus denen jeweils einmal jeder als Sieger hervorging.

England gegen Brasilien und weitere mögliche Kracher

Der 11. Juli könnte für Fußballfans noch ein zweites Topduell bereithalten. England gegen Brasilien wäre ebenfalls eine realistische Viertelfinalpaarung, sofern beide Favoriten ihre Gruppen gewinnen und danach im Turnier bleiben. Das bisher letzte WM-Duell dieser beiden Nationen liegt schon länger zurück: 2002 setzten sich die Brasilianer im Viertelfinale mit 2:1 durch. Alle drei Treffer erzielten spätere Ballon-d’Or-Gewinner, nämlich Michael Owen, Ronaldinho und Rivaldo.

Spanien geht nach einer überzeugenden Europameisterschaft und mit vielen jungen Stars um Lamine Yamal und Pedri vom FC Barcelona als Topfavorit der Wettanbieter in das Turnier. Gewinnen die Iberer erwartungsgemäß ihre WM 2026 Gruppe H mit Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay, könnte in der nächsten Runde als Gruppenzweiter der WM Gruppe J ausgerechnet Österreich warten. Das Team von Ralf Rangnick, in dem ehemalige Bundesliga-Größen wie Konrad Laimer und David Alaba eine wichtige Rolle spielen, hat zuletzt acht Spiele in Serie gewonnen. Sollte diese Serie auch über die Vorrunde hinaus halten und Österreich vor Argentinien Gruppenerster werden, träfe Spanien sogar auf Argentinien.

Argentinien könnte als Gruppensieger bereits im Sechzehntelfinale auf Uruguay treffen, falls die „Urus“ hinter Spanien als Gruppenzweiter durchgehen. Auf Brasilien könnte im Achtelfinale außerdem Norwegen warten, das Italien in der EM-Qualifikation keine Chance ließ und bei der WM 1998 sogar überraschend gegen die Seleção gewann.