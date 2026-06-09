Türkei WM Spiele bei MagentaTV exklusiv kommentiert von Halil Altıntop und Ertem Şener

MagentaTV setzt zur WM 2026 auf ein besonderes Angebot für die türkische Community in Deutschland. Alle WM Gruppenspiele der Türkei laufen dort exklusiv, begleitet von einem eigenen türkischsprachigen Programm mit Halil Altıntop und Ertem Şener. Zum Auftakt trifft die „Milli Takım“ an diesem Sonntag, 14. Juni, ab 05.40 Uhr live auf Australien in der WM 2026 Gruppe D, zu sehen exklusiv auf FUSSBALL.TV 3.

Eigenes WM-Programm für die türkische Community

Nur bei MagentaTV werden alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gezeigt, 44 davon exklusiv. Für die Partien der Türkei richtet der Anbieter auf dem WM-Kanal FUSSBALL.TV 3 ein separates Angebot ein, das sich gezielt an türkische Fußballfans richtet. Neben der deutschen Übertragung gibt es für sämtliche Gruppenspiele einen eigenen türkischen Kommentar, besondere Gäste sowie Inhalte mit klarem Fokus auf das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella.

Den Kommentar übernimmt der bekannte türkische Sportreporter, Moderator und Kolumnist Ertem Şener. Halil Altıntop begleitet die WM-Reise der Türkei als Experte und Co-Kommentator. Vor allem für die ersten beiden Vorrundenspiele beginnt die Übertragung auf FUSSBALL.TV 3 jeweils 20 Minuten vor Anpfiff mit einem eigenen Vorlauf, präsentiert von dem prominenten Duo. Nach den türkischen Gruppenspielen wird Altıntop außerdem morgens im frei empfangbaren Format „Breakfast Club“ zu Gast sein, das in der Regel ab 07.00 Uhr startet, um die Auftritte der Türkei einzuordnen.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, betont die Ausrichtung auf die große türkische Community in Deutschland: „Für die große türkische Community in Deutschland schaffen wir bei MagentaTV ein besonderes WM-Erlebnis in ihrer Muttersprache mit einem eigenen, prominent besetzten On-Air-Team sowie exklusiven Analysen, Interviews und Berichten rund um die ‚Milli Takım‘. Das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella reist mit großen Hoffnungen zur WM. Und wir freuen uns, diesen Weg mit unserem einzigartigen Angebot für alle türkischen Fußballfans in Deutschland zu begleiten. MagentaTV’ye hoş geldiniz!“

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Altıntop rechnet mit Überraschungspotenzial

Halil Altıntop blickt mit viel Zuversicht auf den Auftritt der Türkei. „Die türkische Mannschaft kann für eine große Überraschung bei dieser WM sorgen. Das hat sie schon bei der letzten EM bewiesen. Sie hat viel Talent, Unterschiedsspieler, ist unter Trainer Vincenzo Montella in den letzten drei Jahren weiter zusammengewachsen. Ich bin sehr zuversichtlich”, sagt der frühere Nationalspieler. Altıntop brachte es in seiner Laufbahn auf 38 Länderspiele und acht Tore für die Türkei.

In der Bundesliga schrieb der heute 43-Jährige ebenfalls Geschichte. Mit 351 Spielen und 67 Treffern ist er türkischer Rekordspieler im deutschen Oberhaus. Insgesamt absolvierte er mehr als 500 Profispiele. Seine aktive Karriere begann der gebürtige Gelsenkirchener bei der SG Wattenscheid 09. Danach spielte er für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, den FC Augsburg und Slavia Prag. 2018 beendete er seine Laufbahn nach einem weiteren Engagement beim 1. FC Kaiserslautern.

Nach dem Karriereende wechselte Altıntop direkt ins Trainergeschäft. Zunächst gehörte er zum Stab des VfB Stuttgart, später arbeitete er als Cheftrainer beim TSV Schwaben Augsburg. 2020 zog es ihn zum Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Dort übernahm er schließlich als Talentkoordinator die Betreuung und Entwicklung von Talenten auf dem Weg in den Profifußball. Im März 2023 wurde er zum Sportlichen Leiter des FC Bayern Campus ernannt, 2024 schied er auf eigenen Wunsch aus dieser Funktion aus. Seit 2025 gehört Halil Altıntop dem Aufsichtsrat des FC Augsburg an.

Spielplan der Türkei bei der WM 2026

Weltmeisterschaften Australien - - Türkei Weltmeisterschaften Türkei - - Paraguay Weltmeisterschaften Türkei - - USA

Die Türkei trifft in Gruppe D auf Australien, Paraguay und Gastgeber USA. Zum Auftakt wartet an diesem Sonntag das Duell mit Australien, live ab 05.40 Uhr auf FUSSBALL.TV 3. Das zweite Gruppenspiel folgt am Samstag, 20. Juni, gegen Paraguay und wird bei MagentaTV live und exklusiv ab 04.40 Uhr übertragen.

Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Freitag, 26. Juni, gegen die USA. Wegen der parallel angesetzten Spiele am letzten Gruppenspieltag zeigt MagentaTV die Partie live und exklusiv ab 03.20 Uhr auf FUSSBALL.TV 1 im Einzelspiel, mit eigener türkischer Tonoption ab 03.40 Uhr, sowie ab 03.40 Uhr in der Konferenz mit dem Parallelspiel Paraguay gegen Australien auf FUSSBALL.TV 3. Sollte die Türkei die Gruppenphase überstehen, setzt MagentaTV das spezielle Programmangebot für die türkische Community mit dem On-Air-Team bei jedem weiteren WM-Spiel fort.

Für die digitale Begleitung setzt der Sender zudem auf Reichweite in den sozialen Netzwerken. Abdussamed Ünal, bekannt als „Abdu“ und auf TikTok unter @abdu9974 aktiv, sowie Mert Ekşi, der als „Mert Abi“ auf YouTube unter @MertAbiYT zu finden ist, weisen in Stories auf ihren Kanälen und in einer Watch Party zum ersten Gruppenspiel gegen Australien auf MagentaTV als erste Adresse für die Türkei-Spiele der WM 2026 hin. Beide zählen zu den bekanntesten Influencern der deutsch-türkischen Fußball-Community. Zusätzlich wird auch einer der größten deutschen Content-Creatoren, Elias Nerlich, über seine Kanäle auf die Übertragungen der Partien des türkischen Teams aufmerksam machen.

Stimmen, Gäste und digitale Reichweite

Die Verbindung aus TV-Programm, türkischem Kommentar und Social-Media-Begleitung soll die WM für die Community in Deutschland noch näher an das Team heranrücken lassen. MagentaTV koppelt dafür die lineare Übertragung mit exklusiven Analysen, Interviews und Berichten rund um die „Milli Takım“ und setzt gleichzeitig auf bekannte Gesichter aus der deutschen und türkischen Fußballszene.