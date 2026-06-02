Türkei WM Kader 2026: Drei Bundesliga-Spieler reisen mit in die USA

Der türkische WM-Kader für 2026 steht fest. Nationaltrainer Vincenzo Montella hat sein endgültiges 26-Mann-Aufgebot für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Gleichzeitig reisen drei Spieler als Abrufoption mit, obwohl sie es zunächst nicht in den Hauptkader geschafft haben. In WM Gruppe D warten die USA, Paraguay und Australien.

Montella legt das WM-Aufgebot der Türkei fest

Nach intensiven Trainingseinheiten und taktischen Auswertungen hat Montella die letzten Personalentscheidungen getroffen und die Auswahl der Milli Takim zusammengestellt. Damit ist die erste heiße Vorbereitungsphase beendet, der Fokus des Verbands richtet sich nun komplett auf die Gruppenspiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Das Turnieraufgebot umfasst exakt 26 Profis, die die Türkei auf der großen Bühne in Übersee vertreten sollen.

Drei Backups bleiben im Teamumfeld auf Abruf

Eine besondere Rolle übernehmen Torhüter Muhammed Sengezer, Offensivspieler Aral Simsir und Mittelfeldakteur Demir Ege Tiknaz. Obwohl sie nicht zum finalen 26er-Kader gehören, fliegen sie mit in die USA und bleiben direkt im Umfeld der Nationalmannschaft. Der türkische Fußballverband TFF setzt damit auf eine Lösung, die im Ernstfall schnelle Reaktionen ermöglicht.

Grundlage dafür ist eine Sonderregel der FIFA. Vor dem ersten Gruppenspiel ist bei Verletzungen ein nachträglicher Spielerwechsel erlaubt, bei Torhütern sogar während des gesamten Turniers. Montella sichert sich mit den drei Mitreisenden also maximale Flexibilität, ohne Akklimatisierungszeit auf mögliche Ausfälle reagieren zu müssen.

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Für sechs Profis endete der WM-Traum dagegen kurz vor dem Abflug. Aus dem erweiterten, zuvor benannten 35-köpfigen Kandidatenkader strich der italienische Chefcoach noch vor dem endgültigen Meldetermin mehrere Namen. Nicht berücksichtigt wurden Torwart Ersin Destanoglu, Verteidiger Ahmetcan Kaplan und Yusuf Akcicek.

Ebenfalls nicht im 26er-Aufgebot stehen Atakan Karazor, Linksverteidiger Mustafa Eskihellac und Flügelspieler Yusuf Sari. Das bereinigte Aufgebot bereitet sich nun in den USA auf den Turnierstart vor.

Das endgültige 26-köpfige WM-Aufgebot der Türkei

Tor: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Abwehr: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli SFC), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Rom)

Mittelfeld: Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)

Angriff: Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), Kenan Yildiz (Juventus Turin)

Auf Abruf: Muhammed Sengezer (RAMS Basaksehir), Aral Simsir (FC Midtjylland), Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga)