Türkei wird mit rotem WM-Korso verabschiedet! Hauptsponsor Togg zeigt rote Autos

Rotes Spalier zum WM-Aufbruch

Die Türkei ist nach 24 Jahren wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei, und der Abschied Richtung Turnier in Kanada, Mexiko und den USA fiel spektakulär aus. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft von Vincenzo Montella (51) mit einem roten Konvoi von Istanbul aus in Bewegung, begleitet von Hunderten Autos und Tausenden Fans.

Der Weg zum Flughafen in Fort Lauderdale wurde zur Werbeaktion mit Signalwirkung. Für den Transport nutzte das Team einen roten Bus, während rundherum eine Wagenkolonne mit türkischen Flaggen ein regelrechtes rotes Meer bildete.

Togg nutzt die Bühne für eine starke Botschaft

Hinter der auffälligen Inszenierung steckt der Hauptsponsor Togg. Der Elektroautohersteller ist seit März 2025 Partner der türkischen Nationalmannschaft, der Vertrag läuft über drei Jahre, und etwas mehr als ein Jahr nach der Unterzeichnung setzte das Unternehmen nun ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Bus auf einer Straße wie durch ein Spalier aus Autos fährt. Danach übernimmt der Konvoi die Fahrt in Richtung Flughafen, während die Fans im Schlepptau für ein ungewöhnlich dichtes Bild sorgen.

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Montella lobt Atmosphäre und Anspruch

Montella kennt die besondere Bedeutung des Fußballs im Land genau. Schon vor Tagen sagte der Italiener gegenüber der FIFA: „Hier in der Türkei wird Fußball wie eine Religion gelebt – ein unglaublich starkes Gefühl.“

Er ergänzte: „Dieses Team hat viel Talent. Die Spieler verstehen sich blendend und wollen als Einheit auftreten. Für mich ist es eine große Freude, ihr Trainer zu sein. Die Türkei ist ein sehr junges, vielseitiges Land mit großer Zukunft. Genau wie in Italien gibt es hier so viel Schönheit und Geschichte. Ich habe viele Freundschaften geschlossen. Es ist ein tolles Gefühl, integriert und akzeptiert zu sein.“

Mit Blick auf die WM formulierte der Coach klare Ziele: „Unser Traum ist es, alles zu geben und so weit wie möglich zu kommen.“ Und weiter: „Wir müssen uns auf die richtige Turniermentalität einstellen. Das erste Ziel ist, die Gruppenphase zu überstehen. Australien ist an solche Turniere gewöhnt, Paraguay spielt in Südamerika regelmäßig gegen Top-Teams. Und dann sind da noch die USA – eine extrem starke Mannschaft. Nichts ist selbstverständlich. Auch wenn wir keine Schwergewichte wie Spanien oder Argentinien in der Gruppe haben, ist das Niveau extrem hoch.“

In Gruppe D trifft die Türkei zunächst am 14. Juni auf Australien, danach am 19. Juni auf Paraguay und zum Abschluss am 25. Juni auf Gastgeber USA.

Quelle Sportbild