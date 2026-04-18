Türkei bei der WM 2026 – Darf Karazor nicht in die USA reinreisen?

Die Türkei hat das WM-Ticket für das Turnier 2026 in den USA gelöst – doch beim Stuttgarter Kapitän Atakan Karazor bleibt eine entscheidende Frage offen: Kann der 29-Jährige überhaupt einreisen? Beim VfB Stuttgart war das Problem bereits 2022 Thema, als der Mittelfeldspieler die USA-Reise seines Klubs im Winter ausließ. Hintergrund ist ein seit Sommer 2022 laufendes Verfahren in Spanien.

Karazor und das offene Visum-Thema

Karazor saß im Sommer 2022 sechs Wochen lang auf Ibiza in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen einer „mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung“, das bis heute nicht abgeschlossen ist. Der Nationalspieler weist die Vorwürfe zurück und muss sich weiterhin regelmäßig bei den spanischen Behörden melden.

Vor der USA-Tour des VfB hatte der Klub 2022 erklärt: „Atakan Karazor und der VfB haben gemeinsam entschieden, dass er aufgrund seines laufenden Verfahrens in Stuttgart bleibt.“ Genau deshalb stellt sich nun erneut die Frage, ob der türkische Nationalspieler trotz des offenen Falls ein Visum für die USA erhalten würde.

Türkischer Verband stellt Anfrage

Nach BILD-Informationen dauert die Untersuchung der spanischen Behörden weiter an. Ein zeitnahes Urteil ist derzeit eher nicht zu erwarten. Der türkische Verband hat für Karazor eine Sonder-Einreise-Genehmigung für die USA angefragt, das Ergebnis ist bislang offen.