TSG Hoffenheim News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Die TSG 1899 Hoffenheim stellt bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eventuell sechs Nationalspieler aus vier verschiedenen Nationen. Mit Spielern aus Deutschland, Tschechien, der Türkei und Kroatien ist der Kraichgauer Bundesligist international breit aufgestellt. Ein Überblick, welche Hoffenheimer Profis bei der WM 2026 dabei sind – oder gute Chancen haben, nominiert zu werden.

TSG Hoffenheim Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

DFB-Spieler der TSG Hoffenheim bei der WM 2026

Oliver Baumann

Stammtorhüter Oliver Baumann ist seit 2014 das Gesicht der TSG Hoffenheim im Tor und gehört mit mehr als 300 Pflichtspieleinsätzen für den Verein zu den erfahrensten Keepern der Bundesliga. Für die DFB-Nationalmannschaft stand er bereits mehrfach im Aufgebot. Die offizielle Kadernominierung steht noch aus – Baumann gilt jedoch als WM-Kandidat. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Internationale Nationalspieler der TSG Hoffenheim bei der WM 2026

Tschechien: Coufal, Hranáč und Hložek

Gleich drei Hoffenheimer stehen im Aufgebot der Tschechischen Nationalmannschaft: Rechtsverteidiger Vladimír Coufal, Innenverteidiger Robin Hranáč und Flügelspieler Adam Hložek. Tschechien hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe A auf Südkorea (12. Juni), Südafrika (18. Juni) und Mexiko (25. Juni). Alle drei Spieler gelten als Kandidaten für den tschechischen WM-Kader.

Türkei: Ozan Kabak

Innenverteidiger Ozan Kabak ist Stammspieler der Türkischen Nationalmannschaft. Die Türkei hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe D auf Australien (13. Juni), Paraguay (19. Juni) und die USA (26. Juni). Kabak gilt als wichtiger Baustein des türkischen Kaders.

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Kroatien: Andrej Kramarić

Stürmer Andrej Kramarić ist die bekannteste Figur in der Riege der Hoffenheimer WM-Teilnehmer. Der kroatische Nationalstürmer hat für den Kraichgauer Klub mehr als 120 Bundesliga-Tore erzielt und war bei den WM-Endrunden 2018 (Finale) und 2022 (Platz drei) dabei. Die Kroatische Nationalmannschaft trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe L auf England (17. Juni), Panama (24. Juni) und Ghana (27. Juni).