TSG Hoffenheim: Christian Ilzer kann Nagelsmann-Rekord einstellen

Die TSG Hoffenheim steht vor der Chance, den siebten Heimsieg in Serie zu feiern. Derzeit steht man mit 39 Punkten nach 19 Spielen auf einem unerwartetem dritten Tabellenplatz. Cheftrainer Christian Ilzer zeigt sich jedoch wenig interessiert daran, den Klubrekord von Julian Nagelsmann einzustellen. Für ihn zählt vor allem die Vorbereitung auf das bevorstehende Duell gegen Union Berlin, das am Samstag um 15:30 Uhr (Sky) stattfindet. Ilzer betont die Wichtigkeit, mit Klarheit ins Spiel zu gehen und die Grundlagen zu beherrschen.

Der Rekord von Nagelsmann

Der Vereinsrekord in der Bundesliga, der momentan von Julian Nagelsmann gehalten wird, steht bei sieben Heimspielen in Folge. Dies gelang dem ehemaligen Trainer der Hoffenheimer zwischen Februar und April 2017, als er das Team auf dem Weg in die Champions League coachte. Die aktuelle Mannschaft hat die Möglichkeit, in die Fußstapfen Nagelsmanns zu treten, doch Ilzer bleibt gelassen und legt den Fokus auf die bevorstehenden Herausforderungen.

Ilzer fokussiert sich auf die Spielvorbereitung

Christian Ilzer kündigte an, dass der Fokus des Teams darauf liegt, alles zu unternehmen, um die bestmöglichen Chancen auf einen Sieg zu erhalten. „Wenn es am Ende gelingt und dann ein Rekord ist, dann können wir das auf unseren Weg mitnehmen“, erklärte der Übungsleiter der TSG. Dennoch sei es nicht das, was die Mannschaft im Kopf habe. „Wesentlich ist, wie wir dieses Spiel vorbereiten“, sagte Ilzer weiter.

Union Berlin als ernstzunehmender Gegner

Das Team aus Berlin wird nicht anreisen, um die Hoffenheimer „schön spielen“ zu sehen. Vielmehr wird erwartet, dass sie alles daran setzen, den Gastgebern das Leben schwer zu machen. Ilzer warnt: „Das Wesentliche ist einfach, die Basics auf den Platz zu bringen.“ Die TSG muss die Begegnung mit aller Konsequenz vorbereiten, um letztlich erfolgreich zu sein.

Heimstärke von Hoffenheim

Nach einem holprigen Start in die Saison, in dem die ersten drei Heimspiele verloren gingen, hat die TSG Hoffenheim in den letzten sechs Partien im heimischen Stadion eine beeindruckende Wende vollzogen. Sie gewannen gegen Teams wie Heidenheim, Leipzig, Augsburg, HSV, Mönchengladbach und Leverkusen. Diese Serie hat das Vertrauen in die eigene Stärke zurückgebracht.