Tschechien gegen Südafrika WM 2026 heute live: TV-Übertragung, Uhrzeit, Aufstellungen und Prognose

Bei der Fußball-WM 2026 treffen am 18. Juni 2026 Tschechien und Südafrika im 2. Gruppenspiel der Gruppe A aufeinander. Die Partie wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ausgetragen und beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Die Übertragung erfolgt live im ZDF sowie bei MagentaTV. Nach dem 1. Spieltag der Gruppe A stehen beide Mannschaften bereits mit dem Rücken zur Wand. Tschechien verspielte gegen Südkorea eine Führung und verlor am Ende mit 1:2, Südafrika unterlag Gastgeber Mexiko mit 0:2. Damit liegen beide Teams vor dem direkten Duell punktlos auf den Plätzen drei und vier der Tabelle.

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Tschechien gegen Südafrika: TV-Übertragung und Anstoß

Tschechien und Südafrika bereits unter Druck

Nach den Auftaktsiegen von Mexiko und Südkorea haben sich die beiden Verlierer des ersten Spieltags bereits in eine schwierige Ausgangslage gebracht. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie Tschechien gegen Südafrika in Atlanta. Der Sieger hält seine Chancen auf das Achtelfinale am Leben und kann mit Blick auf den letzten Gruppenspieltag neuen Schwung aufnehmen. Der Verlierer hingegen stünde bereits kurz vor dem WM-Aus.

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Besonders im Fokus steht Tschechiens Torjäger Patrik Schick. Der Angreifer von Bayer Leverkusen blieb gegen Südkorea überraschend blass, kam lediglich auf elf Ballkontakte und gab keinen einzigen Torschuss ab. Trainer Miroslav Koubek fordert daher mehr Kreativität und Präzision im Offensivspiel, um seinen wichtigsten Stürmer besser in Szene zu setzen.

Für Südafrika kommt erschwerend hinzu, dass mit Yaya Sithole und Themba Zwane zwei Spieler nach ihren Roten Karten gegen Mexiko gesperrt fehlen. Die „Bafana Bafana“ müssen daher nicht nur punkten, sondern auch personelle Rückschläge verkraften. Auf dem Papier spricht vieles für Tschechien, doch der Druck liegt vor dem zweiten WM-Auftritt auf beiden Seiten gleichermaßen hoch.

Während die Tschechen auf ihre körperliche Präsenz und Stärke bei Standards setzen, hofft Südafrika auf seine schnellen Umschaltspieler. Im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta treffen damit zwei Mannschaften aufeinander, die zum WM-Auftakt wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen sammeln wollen.

WM Gruppe A Tabelle # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0

Ausgangslage vor dem Spiel

Nach dem ersten Spieltag stehen beide Teams unter Druck. Tschechien zeigte gegen Südkorea vor allem bei Standards seine Qualitäten, offenbarte aber große Probleme im Offensivspiel. Südafrika hielt gegen Mexiko lange dagegen, verlor jedoch nicht nur die Partie, sondern auch zwei Spieler durch Platzverweise.

Die Ausgangslage in Gruppe A ist klar: Der Verlierer dieser Begegnung dürfte nur noch minimale Chancen auf das Weiterkommen besitzen. Entsprechend ist ein intensives und umkämpftes Spiel zu erwarten.

Voraussichtliche Aufstellungen von Tschechien und Südafrika:

Tschechien Voraussichtliche Aufstellung:

Kovar – Chaloupek, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny – Provod, Hlozek – Schick

Südafrika Voraussichtliche Aufstellung:

Williams – Sibisi, Okon, Makhanya, Mbokazi – Mokoena, Adams – Appollis, Mofokeng, Maseko – Foster

Prognose: Wer gewinnt Tschechien gegen Südafrika?

Auf dem Papier spricht vieles für Tschechien. Die Mannschaft verfügt mit Patrik Schick, Tomas Soucek und Ladislav Krejci über mehr internationale Erfahrung und besitzt vor allem bei Standardsituationen klare Vorteile. Südafrika wird auf Umschaltmomente und eine kompakte Defensive setzen.

Gelingt es den Tschechen, ihren Topstürmer besser einzubinden als gegen Südkorea, spricht vieles für den ersten WM-Sieg seit 2006.

FAQ: Tschechien gegen Südafrika bei der WM 2026

Wann findet das WM-Spiel Tschechien gegen Südafrika statt?

Die Partie wird am Donnerstag, den 18. Juni 2026, ausgetragen. Anstoß ist um 18:00 Uhr (MESZ).

Wo wird Tschechien gegen Südafrika gespielt?

Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Wo wird Tschechien gegen Südafrika live im TV übertragen?

Das Spiel läuft live im ZDF und beim Streamingdienst MagentaTV.

In welcher WM-Gruppe spielen Tschechien und Südafrika?

Beide Mannschaften treten bei der Fußball-WM 2026 in Gruppe A an. Weitere Gruppengegner sind Mexiko und Südkorea.

Wer ist Favorit?

Die Tschechen gehen aufgrund ihres individuell stärker besetzten Kaders und ihrer Erfahrung aus europäischen Topligen als Favorit in die Partie. Südafrika hofft dagegen auf eine Überraschung.

Auf welchen Spieler sollte man achten?

Bei Tschechien steht vor allem Patrik Schick im Fokus. Der Stürmer von Bayer Leverkusen gilt als wichtigste Offensivkraft der Mannschaft. Auf südafrikanischer Seite zählen Lyle Foster und Oswin Appollis zu den gefährlichsten Angreifern.

Wo kann man auf Tschechien gegen Südafrika wetten?

Für das WM-Spiel bieten zahlreiche lizenzierte Sportwettenanbieter Quoten an. Vor einer Wettabgabe sollten stets die aktuellen Quoten und Teilnahmebedingungen der jeweiligen Anbieter geprüft werden.