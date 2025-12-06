Trump nach WM Auslosung: Warum nennen die Amerikaner Fußball „Soccer“?

Warum heißt Fußball in den USA „Soccer“? Selbst Trump ist ratlos

Donald Trump und Rio Ferdinand sorgen bei der WM-Auslosung in Washington für ein kurzes, aber aufschlussreiches Wortgefecht über die Begriffsverwirrung zwischen „Football“ und „Soccer“. Der Ursprung des amerikanischen Namens für den weltweit beliebtesten Sport liegt dabei überraschend auf der britischen Insel.

Trump wundert sich: „Warum sagen wir eigentlich Soccer?“

Im Rahmen der Auslosung der WM-Gruppen in Washington D.C. meldete sich der frühere US-Präsident Donald Trump mit einer ungewöhnlich sportpolitischen Beobachtung zu Wort: „Das ist ‘Football’, wir nennen es hier in den USA ‘Soccer’, aber in Wirklichkeit ist es ‘Football’“, erklärte der 79-Jährige. Es mache keinen Sinn, dass man in den USA nicht denselben Begriff wie der Rest der Welt benutze – schließlich werde mit dem Fuß gespielt. „Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden“, fügte Trump halb im Scherz hinzu.

Unterstützung von unerwarteter Seite

Trump bekam Rückendeckung von Rio Ferdinand, dem ehemaligen englischen Nationalspieler, der die Auslosung moderierte. „Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis: Wir dürfen es nicht mehr Soccer nennen, überall nennt man es Fußball“, sagte Ferdinand und spielte damit auf den globalen Gebrauch des Begriffs „Football“ an. Dass sich gerade ein Brite für das Ende des Begriffs „Soccer“ in den USA einsetzt, ist dabei besonders ironisch – schließlich stammt das Wort ursprünglich aus England.

„Soccer“ – ein britischer Begriff mit US-Karriere

Was viele nicht wissen: Der Begriff „Soccer“ ist keine amerikanische Erfindung, sondern ein Produkt des britischen Slangs. Ende des 19. Jahrhunderts war „Association Football“ die offizielle Bezeichnung des modernen Fußballspiels, um es vom Rugby Football abzugrenzen. In britischen Universitäten entstand daraus die Kurzform „Assoccer“, woraus schließlich „Soccer“ wurde. Während sich in Europa der Begriff „Football“ durchsetzte, übernahmen die USA den Begriff „Soccer“, um Verwechslungen mit dem populären American Football zu vermeiden.

Begriffe, Identität und ein sportlicher Kulturunterschied

Die Diskussion um „Football“ oder „Soccer“ ist längst nicht nur eine Frage der Semantik. Sie spiegelt auch die kulturellen Unterschiede zwischen den USA und dem Rest der Fußballwelt wider. Während American Football in den USA nach wie vor dominiert, wächst die Bedeutung des internationalen Fußballs – oder eben „Soccer“ – stetig. Die Frage, wie man das Spiel nennt, bleibt vorerst unbeantwortet. Doch vielleicht ist Trumps augenzwinkernder Vorschlag, der NFL einen neuen Namen zu geben, gar nicht so weit hergeholt.