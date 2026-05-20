Trotz Ebola-Beschränkungen: US-Einreise für WM 2026 Teilnehmer der DR Kongo

Die USA werden der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo trotz der geltenden Ebola-Beschränkungen die Einreise zur Fußball-WM vom 11. Juni bis 19. Juli ermöglichen. Das bestätigte ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums. „Wir gehen davon aus, dass das Team der DR Kongo an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann“, sagte der anonym bleiben wollende Beamte.

Strenge Kontrollen für Rückkehrer aus dem Krisengebiet

Eigentlich untersagen die Vereinigten Staaten Nicht-US-Bürgern die Einreise, wenn sie sich in den vergangenen 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda oder im Südsudan aufgehalten haben. Nach Angaben des US-Vertreters hatten die Kongolesen jedoch bereits in Europa trainiert und könnten damit ohnehin nicht unter die Regelung fallen.

Sollte sich doch herausstellen, dass einzelne Spieler zuletzt in der DR Kongo waren, müssten sie bei der Einreise strenge Gesundheitskontrollen über sich ergehen lassen, ähnlich wie US-Bürger und Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus bei ihrer Rückkehr. Eine generelle Ausnahme für Fans aus der DR Kongo wird es hingegen nicht geben.

Leopards erstmals seit 1974 wieder bei einer WM

Die „Leopards“ aus der DR Kongo haben sich erst zum zweiten Mal nach 1974 für eine Endrunde qualifiziert. Ihr Quartier wollen die Kongolesen in Houston beziehen. Dort bestreiten sie am 17. Juni ihr erstes Gruppenspiel gegen Portugal in der WM Gruppe K.

Am 24. Juni geht es nach Guadalajara in Mexiko zum Duell mit Kolumbien, ehe die Vorrunde am 28. Juni in Atlanta mit der Partie gegen Usbekistan endet.