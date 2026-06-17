Trophäen-Quiz: Teste dein Wissen rund um den Fußball

Wie gut kennst du dich wirklich mit den begehrtesten Trophäen des Fußballs aus? Ein unterhaltsames Quiz stellt dein Wissen auf die Probe und fragt, ob du die ikonischen Pokale und Schalen des Weltfußballs wirklich kennst. Von Vereinswettbewerben bis hin zu nationalen Turnieren gibt es dabei einiges zu wissen.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Mit Blick auf die FIFA WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, dürfte vor allem der WM-Pokal wieder in aller Munde sein. Die deutsche Nationalmannschaft arbeitet nach dem frühen Aus bei der WM 2022 intensiv daran, beim nächsten Turnier wieder eine gewichtige Rolle zu spielen und im besten Fall selbst die Hände an die begehrteste Trophäe im Weltfußball zu legen. Das Wissen um die Geschichte dieser Pokale gehört für echte Fußballfans dazu.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.