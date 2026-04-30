Transferwahnsinn zur WM 2026? FC Barcelona will für nigerianischen Starstürmer Victor Osimhen 150 Mio. EUR zahlen

Der FC Barcelona soll bei Galatasaray wegen Victor Osimhen vorgefühlt haben und dabei laut einem Bericht von Spor mit einem historischen Angebot jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke auf den türkischen Meister zugegangen sein. Offiziell hinterlegt ist die Offerte demnach bislang nicht, doch die Fronten am Bosporus sind bereits abgesteckt. Galatasaray verlangt für den nigerianischen Starstürmer 150 Millionen Euro.

FC Barcelona macht Ernst im Poker um Osimhen

Der Vorstoß des katalanischen Topklubs hat in der internationalen Fußballszene für erhebliches Aufsehen gesorgt. Victor Osimhen steht damit weiter im Fokus der europäischen Elite, während die Gelb-Roten ihre Preisvorstellung unmissverständlich formuliert haben. In den kommenden Tagen dürften die Gespräche zwischen beiden Traditionsvereinen noch an Fahrt aufnehmen.

Für Galatasaray geht es dabei nicht nur um die Frage, ob der nigerianische Torjäger gehalten werden kann, sondern auch um die Dimension eines möglichen Rekordgeschäfts. Die geforderte Ablösesumme von 150 Millionen Euro unterstreicht das Selbstbewusstsein des türkischen Rekordmeisters auf dem Transfermarkt.

Während sich Galatasaray sportlich auf die letzte Krönung in der Süper Lig vorbereitet, laufen im Hintergrund die Planungen für die nächste Phase auf Hochtouren. Der Klub muss zugleich den möglichen Verbleib von Victor Osimhen und die Option auf einen enormen Verkauf abwägen, während am Florya-Metin-Oktay-Campus die kommenden Tage sowohl wegen der Transfer-Entwicklungen als auch wegen der Rückkehr verdienter Ex-Profis wie Dries Mertens besonders ereignisreich werden dürften.