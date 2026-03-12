Transfermarkt: U21-Nationalspieler Rocco Reitz – Wechsel nach Leipzig?

Transfermarkt meldet: U21-Nationalspieler Rocco Reitz steht offenbar vor dem Wechsel nach Leipzig. Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder bezeichnete einen Verbleib Reitz‘ in Gladbach für die kommende Saison als „sehr, sehr unwahrscheinlich“ und kündigte eine zeitnahe Entscheidung an. Reitz soll sich nach Medienberichten bereits mit RB Leipzig einig sein, offen bleibt jedoch, ob die angeblich fixierte Ablösesumme von 25 Millionen Euro gezahlt wird. Eine Entscheidung könnte idealerweise noch vor dem direkten Duell beider Klubs am 11. April fallen.

Wechsel nach Leipzig: Stand der Verhandlungen

Nach Angaben des Vereins und übereinstimmenden Berichten steht Rocco Reitz beim Thema Wechsel nach Leipzig weit oben auf der Agenda. Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder sagte, es sei „sehr, sehr unwahrscheinlich“, dass Reitz im nächsten Jahr noch bei der Borussia spiele, und verwies darauf, dass man abwarte, „wie schnell wir zu einer Entscheidung kommen“. Offen bleibt, ob RB die angeblich festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro übernimmt.

Gladbachs Perspektive und sportliche Bedeutung des Spielers

Reitz durchlief bei Borussia Mönchengladbach alle Nachwuchsstationen und zählt seit Jahren zum festen Inventar der Mannschaft. In dieser Saison führt er die Profis als Kapitän vertreten für den verletzten Tim Kleindienst, was seine sportliche Bedeutung unterstreicht. Gleichzeitig wird Reitz das Kellerduell gegen den FC St. Pauli am Freitag (20.30 Uhr/Sky) aufgrund einer Rotsperre verpassen.

Mögliche Abläufe bei einem Transfer

Sollte RB Leipzig den Wechsel konkretisieren, stünden nach klassischem Transferablauf mehrere Schritte an: Klärung der Ablösesumme, Verhandlungen zur Vertragsdauer und Gehaltsmodalitäten mit dem Spieler und seinem Berater sowie die finale Unterschrift. Ebenso üblich wären ein Medizincheck und die offizielle Eintragung beim Verband, bevor ein Transfer rechtskräftig wird. Wie schnell diese Schritte erfolgen, bleibt laut Schröder offen; er könne sich „nicht vorstellen, dass sich das noch ellenlang zieht“.