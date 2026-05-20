Transfergerücht: El Mala deutet Wechsel an – Brentford zu Rekordablöse von 50 Mio. EUR bereit

Said El Mala hat beim 1. FC Köln offenbar einen nächsten Karriereschritt angedeutet. Laut „Sport Bild“ soll das Offensivtalent seinen Teamkollegen mitgeteilt haben, dass es einen Klub gibt, der bereit ist, die vom FC geforderte Ablöse von 50 Millionen Euro zu zahlen.

Brentford als konkreter Kandidat

Nach den Informationen des Magazins handelt es sich dabei um den FC Brentford, derzeit die Nummer 9 in der Tabelle der Premier League. Für die Londoner wäre ein Transfer in dieser Größenordnung eine Rekordinvestition, denn bislang lagen ihre teuersten Zugänge bei Dango Ouattara mit 42,8 Millionen Euro und Igor Thiago mit 33 Millionen Euro. Die Brisanz des möglichen Wechsels zeigt auch der Blick auf die Marktwerte: Brentford ist mit 470 Millionen Euro als Kader auf Rang 23 der internationalen Rankings zu finden, zwischen RB Leipzig und Sporting Lissabon, während der 1. FC Köln auf 137 Millionen Euro kommt.

In Brentford stehen bereits zwei Deutsche unter Vertrag. Nationalspieler Kevin Schade wechselte 2023 für 25 Millionen Euro vom SC Freiburg an die Themse, zudem gehört der gebürtige Hamburger Vitaly Janelt seit Jahren zum Stammpersonal der Bees.

El Malas Entwicklung macht ihn begehrt

Der 19-Jährige würde bei einem Wechsel in die Premier League den nächsten Sprung wagen. In der Saison 2024/25 brachte er es in der 3. Liga auf 13 Tore und fünf Assists. Diese Bilanz bestätigte er in der Bundesliga exakt, unter anderem mit seinem Treffer gegen den FC Bayern am letzten Spieltag. Sein Marktwert stieg in dieser Spielzeit von 3 Millionen auf aktuell 35 Millionen Euro, womit er zu den zehn wertvollsten Stürmern der Welt in der Altersklasse bis 19 Jahre zählt. In Europas Top-Ligen standen nur zwei Teenager an mehr Toren als er, nämlich Yan Diomande von RB Leipzig und Lamine Yamal vom FC Barcelona.

Monatelang galt Brighton als größter Interessent, doch der von Fabian Hürzeler betreute Klub soll nicht bereit gewesen sein, die Kölner Preisvorstellungen zu erfüllen. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass El Mala, der bislang noch kein Länderspiel absolviert hat, dennoch in den 26er-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen wird.

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Sollte der gebürtige Krefelder auch auf der größten Fußballbühne der Welt so aufspielen wie zuletzt in der Bundesliga, könnten noch größere Vereine aufmerksam werden und ein Bietergefecht auslösen. Sein Vertrag beim FC läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel ist nicht enthalten. Bei Brentford könnte El Mala laut „Sport Bild“ rund 4 Millionen Euro brutto pro Saison verdienen.