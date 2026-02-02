Transferfenster schließt sich in der Bundesliga: Leipzig überrascht mit Brajan Gruda

Am letzten Tag des Wintertransferfensters sorgt RB Leipzig mit der Verpflichtung des U21-Nationalspielers Brajan Gruda für eine Überraschung in der Bundesliga. Der 21-Jährige wechselt leihweise von Brighton & Hove Albion und möchte sich mit starken Leistungen für die bevorstehende Weltmeisterschaft empfehlen. Gruda, der mit der Nummer zehn auflaufen wird, hat sich klar für den Wechsel zu RB Leipzig entschieden, um dem Klub zu helfen, zurück nach Europa zu gelangen.

RB Leipzig hat am Deadline Day die Verpflichtung von Brajan Gruda unter Dach und Fach gebracht. Der talentierte Flügelspieler kommt auf Leihbasis aus der Premier League und möchte sich in der Bundesliga beweisen. „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist“, erklärte Gruda. Der 21-Jährige sieht im Verein einen absoluten Topklub, dessen Spielstil perfekt zu ihm passe. Damit hat Leipzig den namhaftesten Transfer des Tages getätigt.

Sport-Geschäftsführer lobt Gruda

Marcel Schäfer, der Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig, zeigt sich begeistert über den Neuzugang: „Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle.“ Diese Eigenschaften könnten entscheidend sein, um die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte zu unterstützen und die Ambitionen auf einen internationalen Platz zu untermauern.

Weitere Transfers am Deadline Day

Neben Gruda hat RB Leipzig auch den 18-jährigen niederländischen Junioren-Nationalspieler Ayodele Thomas von PSV Eindhoven verpflichtet. Im Vergleich zu Leipzig verliefen die Aktivitäten der anderen Topklubs eher ruhig. Bayern München und Borussia Dortmund tätigten keine Transfers, obwohl Dortmund aufgrund von Verletzungen auf der Suche nach Verstärkung war. Der FC Köln und Werder Bremen hatten ebenfalls Bedarf, konnten aber keine neuen Spieler verpflichten.

Hektik im Abstiegskampf

In den unteren Tabellenregionen der Bundesliga war am letzten Tag des Wintertransferfensters mehr Bewegung zu verzeichnen. Borussia Mönchengladbach steht vor der Verpflichtung von Angreifer Hugo Bolin aus Malmö, während der 1. FC Köln nach einem Sechser Ausschau hielt. Heidenheim und St. Pauli hatten bereits frühzeitig ihre Transfers abgeschlossen und verstärkten sich mit mehreren Neuzugängen, während der Fokus vieler Klubs auf Leihgeschäften lag.