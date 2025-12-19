Trainersuche in der Bundesliga – Wer wird neuer Trainer beim FC Augsburg? Nachfolger für Sandro Wagner im Visier

Der FC Augsburg hat nach der Entlassung von Sandro Wagner einen vielversprechenden Nachfolgekandidaten ins Visier genommen: Ralph Hasenhüttl könnte der neue Cheftrainer werden. Der 58-Jährige, der seit Mai ohne Verein ist, soll die Schwaben ab 2026 übernehmen. Interimscoach Manuel Baum wird zunächst die Mannschaft im letzten Spiel des Jahres gegen Werder Bremen betreuen.

Ralph Hasenhüttl als Favorit für die Trainerposition

Nach der Freistellung von Sandro Wagner sucht der FC Augsburg dringend einen neuen Übungsleiter. Laut „Bild“ steht Ralph Hasenhüttl ganz oben auf der Liste. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig und Southampton hat in seiner letzten Station beim VfL Wolfsburg in 44 Bundesliga-Spielen einen Punkteschnitt von 1,36 erzielt. Sein Vertrag wurde im Mai 2023 aufgelöst, und seitdem ist der Österreicher auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Interimstrainer Manuel Baum übernimmt vorerst

Vor einer möglichen Verpflichtung von Hasenhüttl wird Manuel Baum die Mannschaft im letzten Ligaspiel des Jahres gegen Werder Bremen betreuen. Baum, der als Interimstrainer eingesetzt wurde, soll die Mannschaft auf die Partie vorbereiten und gleichzeitig einen Eindruck hinterlassen, bevor der neue Chefcoach für die Rückrunde präsentiert wird.

FC Augsburg sucht attraktiven Fußball

Der FC Augsburg möchte mit einem neuen Trainer den Stil von Sandro Wagner fortsetzen. Dabei setzt der Verein auf attraktiven Fußball, der durch Ballbesitz und hohes Pressing geprägt ist. Darüber hinaus ist es dem Klub wichtig, dass der neue Chefcoach gut mit jungen Talenten umgehen kann, um die Entwicklung der Spieler im Verein voranzutreiben.

Pellegrino Matarazzo nicht im Gespräch

Obwohl Pellegrino Matarazzo in der Vergangenheit als möglicher Kandidat gehandelt wurde, scheint er derzeit keine Option für die Augsburger zu sein. Die Vereinsführung setzt ihre Hoffnungen auf Ralph Hasenhüttl, der mit seiner Erfahrung und Philosophie gut zu den Zielen des FCA passen könnte.