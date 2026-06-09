Trainerbeben in Spanien: Real Madrid trennt sich von Arbeloa – Weg frei für Mourinho!

Real Madrid hat sich von Álvaro Arbeloa getrennt. Der bisherige Chefcoach übernahm erst im Januar nach der Entlassung von Xabi Alonso, konnte aber auch die zweite titellose Saison in Serie nicht mehr abwenden.

Dank an einen Vereinsmann

Der Vertrag des Spaniers lief eigentlich noch bis Sommer 2027. In seiner Mitteilung würdigte Real den früheren Profi ausdrücklich: „Real Madrid ist Álvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Karriere im Verein, seit seinem Eintritt in unsere Akademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat“, hieß es. Weiter erklärte der Klub: „Seine Persönlichkeit ist ein wahres Vorbild für die Werte unseres Vereins.“

Arbeloa hatte als Spieler lange das Trikot des spanischen Rekordmeisters getragen und sich nach dem WM-Titel 2010 aus der Jugend bis an die Seitenlinie der ersten Mannschaft hochgearbeitet.

Erfolglos gegen Barcelona und Bayern

Sportlich blieb der Erfolg aus. In La Liga landete Real hinter Erzrivale FC Barcelona auf Platz zwei, in der Champions League war im Viertelfinale gegen Bayern München Schluss.

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Mourinho soll übernehmen

Mit dem Ende von Arbeloas Amtszeit ist der Weg nun offenbar frei für José Mourinho. Der Portugiese soll den kriselnden Klub wieder in die Erfolgsspur und zu Titeln führen, seine Rückkehr nach 13 Jahren in die spanische Hauptstadt soll bereits beschlossen sein. Für den Star-Trainer müsste Real angeblich 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen.