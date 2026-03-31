Trainerbeben 2 Monate vor der WM 2026 bei Ghana: Otto Addo entlassen

Gut zwei Monate vor dem Beginn der Fußball-WM hat es ein Trainerbeben bei Ghana gegeben: Nationaltrainer Otto Addo wurde entlassen. Die Entscheidung teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen Deutschland mit. Für die Black Stars war es die vierte Niederlage in Serie, zuvor hatten sie mit 1:5 in Österreich verloren. Trotz der erfolgreichen Qualifikation für die WM war die Unzufriedenheit zuletzt deutlich gewachsen.

Entlassung kurz vor WM-Start: GFA reagiert nach Stuttgart-Niederlage

Der Verband GFA bestätigte die Trennung unmittelbar nach dem 1:2 in Stuttgart und gab die Information in der Nacht bekannt. Damit reagierte der Verband auf eine sportlich kritische Phase, die unmittelbar vor dem Turnier in Nordamerika endet. Die Entscheidung fiel, obwohl Addo die Mannschaft erst seit März 2024 führte.

Serie von Niederlagen belastet die Black Stars

Das 1:2 gegen Deutschland war die vierte Niederlage nacheinander für Ghana. Zuvor hatte das Team eine deutliche 1:5-Niederlage in Österreich hinnehmen müssen. Die Klatsche in Wien und die späte Niederlage in Stuttgart erhöhte die Unzufriedenheit innerhalb des Umfelds deutlich. Dennoch bleibt die sportliche Bilanz ambivalent: die Mannschaft hatte sich für die WM qualifiziert.

GFA-Stellungnahme und Zitat von Addo

Der Verband formulierte in einer kurzen Stellungnahme: „Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute“. Gleichzeitig kündigte die GFA an, dass Addos Nachfolger „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werde. Schon vor dem Spiel in Stuttgart hatte Addo selbst gesagt: „Mein Job ist immer in Gefahr. Aber wenn man sich als Trainer darüber Sorgen macht, dann ist es ohnehin vorbei.“

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Addos Amtszeit: Rückkehr 2024 und sportliche Bilanz

Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen. Nach seiner Rückkehr 2024 verpasste er zwar die Qualifikation für den Afrika-Cup im Winter 2025/26, führte die Mannschaft aber dennoch zur WM 2026. Diese Mischung aus Erfolgen und Rückschlägen prägte seine kurze Amtszeit und trug zur Entscheidung der GFA bei.

Afrika-Cup und WM-Qualifikation

Das Verpassen der Afrika-Cup-Qualifikation im Winter 2025/26 war ein klarer Rückschlag, gleichzeitig gelang jedoch die erfolgreiche WM-Qualifikation. Diese inkonsistente Ergebnislage sorgte für wachsende Unzufriedenheit bei Verband, Fans und Umfeld.

Addos sportliche Vita: Spieler, Co-Trainer und Nationalcoach

Der gebürtige Hamburger Addo hatte in der Bundesliga für Dortmund, Mainz und den HSV gespielt und absolvierte für Ghana 15 Länderspiele. Als Co- und Nachwuchs-Trainer arbeitete er in Mönchengladbach, beim BVB und in Hamburg. Zudem betreute er Ghana bereits bei der WM 2022 in Katar und sammelte dort Erfahrung auf großer Bühne.

WM 2026: Gegner, Termine und Folge der Entlassung

Ghana trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in einer Gruppe auf England, Kroatien und Panama. Das Turnier findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt und wird nun ohne Otto Addo stattfinden. Die findet nun ohne ihn statt.