Trainer-Hammer & heißes Gerücht: Wird Jürgen Klopp Trainer von Real Madrid?

Laut der spanischen El Mundo bahnt sich eine spektakuläre Trainer-Sensation bei den Königlichen an. Nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City steht Xabi Alonso unter Druck. Dem Vernehmen nach beschäftigen sich die Verantwortlichen von Real Madrid bereits intensiv mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp, dem ehemaligen Trainer von Liverpool, um eventuell einen Trainerwechsel in Betracht zu ziehen.

Real Madrid denkt über Klopp nach

Die Gerüchte verdichten sich, dass die hochkarätigen Bosse von Real Madrid Jürgen Klopp ins Visier genommen haben. Laut Berichten von „El Mundo“ könnte der 58-Jährige nach Spanien gelotst werden, um die Geschicke des Traditionsvereins zu leiten. Nach einer weiteren Niederlage im Champions-League-Duell gegen Manchester City könnte Alonsos Zeit als Trainer der Königlichen schon bald enden.

Klopp könnte nach Spanien wechseln

Obwohl Jürgen Klopp seit Januar dieses Jahres als Global Head of Soccer bei Red Bull agiert und eine Rückkehr als Trainer eigentlich ausgeschlossen hatte, scheinen die verlockenden Möglichkeiten in La Liga Einfluss auf seine Entscheidung zu haben. Die Spekulationen um seine Person reissen nicht ab, und insbesondere in den englischen Medien wird immer wieder über eine Rückkehr zur Liverpooler Mannschaft berichtet.

Druck auf Xabi Alonso wächst

Xabi Alonso steht unter enormem Druck, nachdem die Heimniederlage gegen Celta Vigo ein weiteres Warnsignal für die Führungsriege von Real Madrid darstellt. Ein erneuter Misserfolg in der Champions League gegen Manchester City könnte seinen Stuhl gefährden. Der Verein hat einen hohen Anspruch und könnte einen Trainerwechsel in Betracht ziehen, um die Saison noch zu retten.