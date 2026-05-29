Tottenham Hotspur News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Tottenham Hotspur stellt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada acht Nationalspieler aus sieben Nationen. Mit Cristian Romero als argentinischem Weltmeister, Micky van de Ven als schnellstem Verteidiger der Premier League und dem koreanischen Flügelstürmer Yang Min-hyeok ist der Kader von Spurs breit international aufgestellt.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 29. Mai 2026.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Seit seinem Wechsel von Sporting Lissabon nach London ist Porro Stammspieler auf der rechten Abwehrseite bei Tottenham. Mit Spaniens Europameister-Kader 2024 fährt er zur WM, wo er in Gruppe H hinter Dani Carvajal als Alternative eingeplant ist. Porros Stärken liegen in der Offensive und im Kurzpassspiel.

Sprint-Weltrekordler unter den Innenverteidigern der Premier League. Van de Ven ist für seine Fähigkeit bekannt, bei eigenem Ballbesitz die Abwehrreihe zu verlassen und Angriffe mitzugestalten. In Oranjees Gruppe F gegen Japan, Schweden und Tunesien ist er einer der Schlüsselspieler.

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Weltmeister 2022 mit Argentinien. Der aggressive Zweikämpfer ist bei Tottenham der Anführer in der Abwehr und polarisiert mit seinem Zweikampfverhalten. In der Albiceleste, die in Gruppe J auf Österreich, Algerien und Jordanien trifft, ist er neben Lisandro Martínez gesetzt.

Senegals Mittelfeld-Talent hat sich bei Tottenham in jungen Jahren zur Konstante entwickelt. Pape Matar Sarr verbindet Eleganz mit Laufstärke und ist in der Équipe du Sénégal gesetzt. In Gruppe I trifft Senegal auf Frankreich, Norwegen und den Irak.

Österreichs Innenverteidiger war zuletzt bei RC Lens einer der stärksten Abwehrspieler der Ligue 1 und wechselte dann nach London. Mit Trainer Ralf Rangnick hat Österreich sich für Gruppe J qualifiziert, wo neben dem Titelverteidiger Argentinien auch Algerien und Jordanien warten. Danso ist Stammspieler.

Der südkoreanische Flügelstürmer kam im Januar 2025 aus der K League zu den Spurs und zog die Aufmerksamkeit schnell auf sich. Yang Min-hyeok besticht durch sein Tempo und seinen Direktdrang. Südkorea trifft in Gruppe A auf die stärksten Gegner des Turniers.

Das 19-jährige schwedische Mittelfeld-Talent gilt als eines der spannendsten Perspektivspieler seiner Generation in Europa. Bergvall kam von Djurgårdens IF und hat sich bei Tottenham schrittweise in den Kader gearbeitet. Schweden trifft in Gruppe F auf Niederlande, Japan und Tunesien.

Der Rechtsverteidiger hat nach mehreren Leihen seinen Platz im Tottenham-Kader gefunden. Spence ist athletisch stark und in der Lage, die gesamte rechte Seite zu übernehmen. England setzt ihn in Gruppe L als weitere Option auf der rechten Abwehrseite ein.