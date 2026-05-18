Torwartvergleich der Saison: Baumann gegen Neuer – Wer war besser?

Die Debatte um die deutsche Nummer eins bekommt neue Nahrung. Ein genauer Blick auf die Bundesliga-Daten zeigt: Manuel Neuer vom FC Bayern und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim liefern in dieser Saison ein enges Duell, obwohl der Münchner nur 20 Spiele absolvierte und Baumann in allen 34 Partien im Einsatz war.

Neuer mit besseren Zahlen bei Gegentoren, Baumann bei den Paraden knapp vorn

Beim Blick auf die nackten Ergebnisse liegt Neuer bei den Gegentoren deutlich besser. Der 40-Jährige kassierte in 20 Bundesliga-Spielen nur 22 Gegentreffer, was einem Schnitt von 0,91 pro Partie entspricht. Baumann musste in 34 Einsätzen 52 Mal hinter sich greifen und kommt damit auf 1,53 Gegentore pro Spiel. Beide Torhüter blieben siebenmal ohne Gegentor.

Anders sieht es bei den gehaltenen Bällen aus. Baumann parierte 65 Prozent aller Schüsse auf seinen Kasten und lag damit zwar unter dem Ligadurchschnitt, aber dennoch vor Neuer, der auf 63 Prozent kam. Auch bei den Fehlern vor Gegentoren gibt es einen Unterschied. Baumann unterliefen in der Bundesliga nur zwei Patzer, Neuer doppelt so viele. Dabei agiert der Bayern-Keeper deutlich risikoreicher, verlässt häufiger den Strafraum und spielt insgesamt aggressiver.

Statistiken von Oliver Baumann 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 34 34 3060′ 3 52 7 6.7 DFB Pokal 2025/2026 2 2 210′ 2 1 6.9 Gesamt: 36 36 0 3270′ 3 0 0 54 8 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 36 1.0 Per Game Minuten 3270 90.8 Per Game Gegentore kassiert 54 1.5 Per Game Weiße Westen 8 0.2 Per Game

Statistiken von Manuel Neuer 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 22 22 1860′ 20 6 6.9 Champions League 2025-2026 11 11 990′ 2 17 2 7.1 DFB Pokal 2025/2026 3 3 270′ 1 2 2 7.2 Gesamt: 36 36 0 3120′ 3 0 0 39 10 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 36 1.0 Per Game Minuten 3120 86.7 Per Game Gegentore kassiert 39 1.1 Per Game Weiße Westen 10 0.3 Per Game

Großchancen und Rekordwerte mit unterschiedlichem Bild

Besonders auffällig ist der Vergleich bei den vereitelten Großchancen. Baumann ließ hier klar Federn und entschärfte nur 17 Prozent der hundertprozentigen Möglichkeiten. Das ist der schwächste Wert aller Bundesliga-Torhüter. In der Vorsaison hatte er noch starke 38 Prozent gehalten und damit sogar den besten Wert der Liga erzielt. Neuer kam in dieser Kategorie auf 25 Prozent.

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Auch die Karrierezahlen beider Keeper unterstreichen ihren Platz in der Bundesliga-Historie. Baumann steht mit 523 Ligaspielen auf Rang 9 der Rekordspieler und unter den Torhütern sogar auf Platz 4 hinter Kahn, Neuer und Immel. Zugleich hat er 824 Gegentore kassiert, nur Immel kommt mit 829 auf mehr. Mit 195 Niederlagen hält Baumann zudem den Negativ-Rekord unter allen Bundesliga-Torhütern.

Neuer wiederum ist weiterhin der Spieler mit den meisten Bundesliga-Siegen. Der Bayern-Keeper steht bei 375 Erfolgen in 545 Spielen.