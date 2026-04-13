Torwartlegende Sepp Maier fordert Neuer-Rückkehr zur Fußball WM 2026

Sepp Maier hat sich klar für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft ausgesprochen und Bundestrainer Julian Nagelsmann zugleich zur Umkehr bei der Personalie aufgefordert. Für die Torwart-Ikone ist die Frage nach der Nummer eins für die WM im Sommer sportlich längst beantwortet: Neuer müsse spielen. Zugleich machte Maier deutlich, dass es bei der Debatte um den Bayern-Kapitän um mehr gehe als nur um Leistung auf dem Platz.

„Der gehört rein, fertig“

Bei Sport1 legte Maier nach und stellte unmissverständlich klar: „Der gehört rein, fertig.“ Für ihn sei es kein „Betriebsausflug“, sondern die Nationalmannschaft, in der Neuer nach wie vor die Nummer eins in Deutschland sei. Gleichzeitig verwies der frühere Weltklasse-Torhüter darauf, dass Neuer selbst schon „gefühlt hundertmal“ gesagt habe, nicht zurückzukehren – „zumindest sagt er das“.

Dass Nagelsmann bislang nicht aktiv auf Neuer zugehe, könne er nicht nachvollziehen. Früher habe man schlicht die besten Spieler aufgestellt, erklärte Maier, heute werde viel zu viel analysiert, moderiert und kommuniziert – am Ende sitze dann der Beste auf der Bank. Genau das sei aus seiner Sicht der falsche Weg.

„Fußball ist keine Excel-Tabelle“

Maier nahm den Bundestrainer dabei auch persönlich in den Blick: Nagelsmann wirke auf ihn oft wie jemand, der alles perfekt vorbereiten wolle. Das sei zwar seine Stärke, aber eben nicht alles. Sein Befund fiel entsprechend deutlich aus: „Fußball ist keine Excel-Tabelle! Da brauchst du Gefühl, Hierarchie, Respekt. Und wenn ein Manuel Neuer in der Kabine sitzt, dann verändert das etwas – im positiven Sinn.“

Als weiteres Argument führte Maier Neuers Auftritt im Champions-League-Spiel bei Real Madrid an. Dort habe der Bayern-Keeper Bälle gehalten, bei denen es Maier früher selbst „zerrissen“ hätte. „Das ist doch keine normale Leistung mehr – das ist Zauberei mit Handschuhen“, sagte er. Wer dann noch über Neuers Klasse diskutiere, habe vom Torwartspiel „ungefähr so viel Ahnung wie ich vom Ballett“.