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Torjägerliste der Bundesliga & in Europa: Harry Kane der Torjäger Nr. 1

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Harry Kane bleibt das Maß aller Dinge im Rennen um die Bundesliga-Torjägerkanone. Der Stürmer des FC Bayern München führt die aktuelle Liste mit 33 Treffern deutlich an und hält die Konkurrenz auf Distanz. Auch in Europa steht Harry Kane ganz oben, bester deutscher Spieler ist hier Deniz Undav auf Platz 7 mit 25 Toren in 43 Spielen.

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Harry Kane vom FC Bayern München verfolgt das Spielgeschehen beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart in der Allianz Arena in München am 19. April 2026. (Leonhard Simon / Getty Images Europe via Getty Images)
Harry Kane vom FC Bayern München verfolgt das Spielgeschehen beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart in der Allianz Arena in München am 19. April 2026. (Leonhard Simon / Getty Images Europe via Getty Images)

Verfolger aus Stuttgart, Dortmund und Leverkusen

Hinter Kane folgt Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit 19 Toren. Auf Rang drei liegen Serhou Guirassy von Borussia Dortmund und Patrik Schick von Bayer Leverkusen, die beide auf 16 Treffer kommen. Direkt dahinter reihen sich Luis Díaz und Michael Olise ein, beide ebenfalls für Bayern München aktiv und mit jeweils 15 Toren notiert.

Auch Andrej Kramarić von der TSG Hoffenheim mischt mit 14 Toren im oberen Feld mit. Christoph Baumgartner von RB Leipzig steht bei 13 Treffern. Mit jeweils 12 Toren bilden Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Yan Diomande von RB Leipzig, Said El Mala vom 1. FC Köln und Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach das nächste Quartett.

Die aktuelle Torjägerliste der Bundesliga 

Spieler Team
1 33 Harry Kane FC Bayern München242292
2 19 Deniz Undav VfB Stuttgart242162
3 16 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen221905
4 16 S. Guirassy Borussia Dortmund262267
5 16 Luis Díaz FC Bayern München262363
6 15 Michael Olise FC Bayern München232290
7 14 A. Kramarić TSG 1899 Hoffenheim252167
8 13 C. Baumgartner RB Leipzig312704
9 12 Ermedin Demirović VfB Stuttgart161411
10 12 Said El Mala 1.FC Köln191883
11 12 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach272321
12 12 Yan Diomande RB Leipzig272402
13 11 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt151309
14 11 Nadiem Amiri 1. FSV Mainz 05232025
15 10 I. Matanović SC Freiburg131475
16 10 F. Asllani TSG 1899 Hoffenheim302292
17 10 J. Stage SV Werder Bremen282378
18 9 Maximilian Beier Borussia Dortmund231967
19 9 Rômulo RB Leipzig272193
20 8 C. Uzun Eintracht Frankfurt141104

Breites Verfolgerfeld hinter den Top-10

Im weiteren Ranking folgen Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 und Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt mit je 11 Toren. Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim, Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sowie Jens Stage von Werder Bremen stehen jeweils bei 10 Treffern.

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Knapp dahinter liegen Maximilian Beier von Borussia Dortmund und Romulo von RB Leipzig mit je 9 Toren. Das Feld der Spieler mit 8 Treffern ist besonders breit besetzt: Mohamed El Amine Amoura vom VfL Wolfsburg, Serge Gnabry von Bayern München, Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, Tim Lemperle von der TSG Hoffenheim und Can Uzun von Eintracht Frankfurt haben jeweils achtmal getroffen.

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