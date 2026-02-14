Torflaute vorbei: Woltemade trifft und gewinnt im FA-Cup

Nick Woltemade durchbricht seine Torflaute und darf mit Newcastle United weiter vom Gewinn des FA Cups träumen. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der 88. Minute den Endstand zum 3:1 (0:1) beim Premier-League-Rivalen Aston Villa und beendete damit eine Durststrecke von 14 Pflichtspielen ohne Tor. Newcastle war nach einem unglücklichen Rückstand und einer frühen Führung von Tammy Abraham in Unterzahl in der ersten Halbzeit zunächst gefordert. Die Rote Karte für Aston Villas Torhüter Marco Bizot kurz vor der Pause drehte jedoch den Spielverlauf zugunsten der Gäste.

Woltemade beendet Torflaute und steht in der Startelf

Nick Woltemade, der wie Nationalverteidiger Malick Thiaw in der Startelf stand, traf in der Schlussphase und sorgte für die Entscheidung. Nach 14 Pflichtspielen ohne eigenes Tor sicherte sein Treffer in der 88. Minute den Sieg für Newcastle United. Der späte Abschluss brachte den Gästen nicht nur den Sieg, sondern auch neue Hoffnung im Pokalwettbewerb.

Rote Karte gegen Marco Bizot sorgt für komplette Überzahl

Die Partie begann für Newcastle unglücklich: Tammy Abraham erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer, stand dabei jedoch klar im Abseits. Im FA Cup der 4. Runde kommt der Videobeweis noch nicht zum Einsatz, sodass die Entscheidung Bestand hatte. Kurz vor der Halbzeit sprach der Unparteiische jedoch die spielentscheidende Maßnahme aus: Aston Villas Keeper Marco Bizot sah wegen einer Notbremse knapp hinter der Mittellinie die Rote Karte, sodass Newcastle die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann mehr agierte.

Schiedsrichter-Entscheidungen und Tonali drehen die Partie

Auch in der zweiten Halbzeit prägten Schiedsrichter-Entscheidungen das Spiel. In der 61. Minute blieb den Gästen ein klarer Handelfmeter verwehrt, dennoch ließ sich Newcastle nicht beirren: Sekunden später erzielte Sandro Tonali den Ausgleich (63.). Tonali traf wenig später erneut (76.) und brachte die Gäste in Führung. Kurz vor Schluss machte Woltemade mit dem späten Treffer den Endstand klar.

Ausblick: FA Cup und Termin

Newcastles Sieg bringt die Magpies eine Runde weiter im englischen Pokal. Das Achtelfinale des FA Cups steht am 7. März auf dem Programm.