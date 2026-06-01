TORFABRIK – adidas präsentiert den offiziellen Spielball der Bundesliga-Saison 2026/27

adidas kehrt als offizieller Spielball-Partner in die Bundesliga zurück und bringt zur Saison 2026/27 TORFABRIK auf den Markt. Der neue Fußball kommt nicht nur in der Bundesliga und der 2. Bundesliga zum Einsatz, sondern auch in den Relegationsspielen, im Franz Beckenbauer Supercup und in der neu eingeführten U21-Serie Bundesliga Talent Series. Die Partnerschaft mit der Deutschen Fußball Liga ist zunächst auf acht Spielzeiten bis 2033/34 angelegt. Adidas löst somit Derbystar ab, die in den letzten Jahren die Spielbälle präsentierten.

Rückkehr nach acht Jahren Pause

Am 1. Juni 2026 in Herzogenaurach stellte der Sportartikelhersteller mit den drei Streifen den neuen offiziellen Spielball vor. Damit meldet sich adidas nach acht Jahren als „Official Match Ball Partner“ im deutschen Spitzenfußball zurück. Schon von 2010/11 bis 2017/18 hatte die Marke die DFL in dieser Rolle ausgestattet.

Der Name TORFABRIK ist dabei bewusst gewählt. Er steht für Leistung, Präzision und die besondere Dynamik, die die Liga auszeichnet. Mit der Einführung des Balls setzt adidas zugleich ein sichtbares Zeichen für die nächste Phase der Zusammenarbeit mit der DFL.

Design angelehnt an TEAMGEIST

Optisch orientiert sich der neue Spielball am legendären adidas TEAMGEIST, der 2006 erstmals in Deutschland verwendet wurde. Die moderne Ausführung kombiniert die bekannte Panelstruktur mit dynamischen Gestaltungselementen, die Schnelligkeit und Bewegung im heutigen Fußball aufgreifen.

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Die Farbgebung in Schwarz, Rot und Gold würdigt die Fankultur in Deutschland, die als eine der größten Stärken der Bundesliga gilt und ein zentraler Bestandteil ihrer Identität ist. Ergänzt wird das Design durch dynamische Echo-Linien, die Klang, Energie und Emotionen von den Rängen symbolisieren und die Atmosphäre auf den Tribünen einfangen.

Technik, Kontrolle und Marktstart

Auch bei den funktionalen Details setzt adidas auf klare Leistungsmerkmale. Die strukturierte Logo-Grafik soll für eine markante Optik und besseren Grip sorgen, während präzise eingearbeitete Elemente die Flugstabilität unterstützen. TORFABRIK sei auf konstante Kontrolle und höchste Leistungsfähigkeit unter allen Bedingungen ausgelegt und solle die Geschwindigkeit sowie die technische Qualität des modernen Fußballs optimal begleiten.

Die Bundesliga zählt laut adidas zu den prägenden Ligen des Weltfußballs. Als Top-4-Liga Europas erreicht sie rund eine Milliarde Menschen und führt beim Stadionbesuch. Zudem ist sie die einzige Liga der Spitzengruppe, in der regelmäßig mehr als drei Tore pro Partie fallen, und damit die torreichste der Topligen, also eine echte Torfabrik. Gemeinsam mit der 2. Bundesliga steht sie für ehrliche Emotionen, elektrisierende Stadien und die enge Bindung zwischen Mannschaft und Fans.

Der offizielle TORFABRIK-Spielball ist ab sofort für 150 Euro in adidas Stores, bei ausgewählten Händlern.