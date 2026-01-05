Tor nach VAR-Überprüfung anerkannt – Verwirrung um Wirtz-Tor

Florian Wirtz sorgte beim FC Liverpool für Aufregung, als sein zweiter Treffer im Spiel gegen den FC Fulham zunächst für Verwirrung sorgte. Trotz seines klaren Gefühls für eine Abseitsstellung wurde das Tor nach VAR-Überprüfung anerkannt. Diese Entscheidung spiegelt die Unterschiede in der Handhabung des Abseitsregeln zwischen der Premier League und anderen Ligen wider. Wirtz konnte somit seine aufsteigende Form unterstreichen, auch wenn Liverpool letztlich nur ein Unentschieden erreichte.

Wirtz‘ umstrittenes Tor in Fulham

Florian Wirtz war sich nach seinem Treffer im Spiel gegen den FC Fulham sicher: „Ich war sicher, dass es Abseits war. Deshalb habe ich nicht mal gejubelt.“ Sein Tor, das zum zwischenzeitlichen 1:1 führte, wurde jedoch nach einer VAR-Prüfung anerkannt. Viele im Stadion, darunter auch Fulhams Teammanager Marco Silva, teilten Wirtz‘ Meinung und waren überrascht über die Entscheidung des Unparteiischen.

VAR-Entscheidung und ihre Auswirkungen

Die TV-Bilder deuteten auf eine mögliche Abseitsstellung hin, was in der Bundesliga zu einer Nichtanerkennung des Treffers geführt hätte. In der Premier League jedoch gilt eine etwas andere Regelung: Bei Abseitsentscheidungen wird eine Toleranz zugunsten des Angreifers berücksichtigt. Dies geschieht in Anbetracht der Restzweifel an der Fehlerfreiheit der Technologie. So profitierte Wirtz von dieser Regelung und konnte seine Leistungen im Liverpool-Trikot weiter unter Beweis stellen.

Bewertung und Spielverlauf

Im Liverpool Echo wurde Wirtz für seine Darbietung mit einer Note von 7 von 10 bewertet. Trotz seines Auftritts gelang es den Reds nicht, das Spiel zu gewinnen. Nach dem Führungstreffer von Cody Gakpo in der Nachspielzeit konnte Harrison Reed in der 90.+7 Minute den Ausgleich für Fulham erzielen. Wirtz wurde in der 76. Minute ausgewechselt und sah von der Bank aus, wie sein Team den Sieg verpasste.