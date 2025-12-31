Toni Kroos hat einen überraschenden WM-Favoriten – Deutschland ist es nicht

Toni Kroos hat einen überraschenden WM-Favoriten – und es ist nicht die deutsche Nationalmannschaft. Der Ex-Nationalspieler sieht andere Teams im Kreis der Titelfavoriten, wobei Marokko seine besondere Aufmerksamkeit erhält. Kroos äußert sich skeptisch über die Chancen Deutschlands bei der kommenden Weltmeisterschaft. Er glaubt, dass andere Nationen besser aufgestellt sind, um den Titel zu holen.

Marokko als Geheimfavorit

In einem Gespräch mit der brasilianischen Fußballlegende Romario stellte Toni Kroos klar, dass er Marokko als einen der Favoriten für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr sieht. Die nordafrikanische Auswahl hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und erreichte bei der WM 2022 in Katar das Halbfinale. „Sie sind technisch stark und haben sich enorm verbessert“, so Kroos über Marokko.

Deutschland unter den Top-5?

Auf die Frage nach der deutschen Nationalmannschaft äußerte Kroos, dass er das DFB-Team „nicht unter den Top-5“ sehe. Während Deutschland immer ein Mitbewerber sei, glaubt er nicht, dass die Mannschaft in der Lage ist, den Titel zu gewinnen. „Ich bin mir sicher, dass sie das Halb- oder Viertelfinale erreichen werden, aber sie sind auf einem leicht schwächeren Niveau“, erklärte der 35-Jährige.

Die Konkurrenz im Blick

Kroos nannte auch andere europäische Teams wie Spanien, Portugal und Frankreich, die er als potenzielle Titelanwärter sieht. „Deutschland ist immer da, aber ich sehe sie nicht als einen der Favoriten“, fasste er seine Einschätzung zusammen, während Romario nachhakte, was die Gründe dafür sind.

Marokkos beeindruckende Spieler

Marokko kann sich auf eine Vielzahl talentierter Spieler verlassen, darunter Kapitän Achraf Hakimi von Paris St. Germain sowie Noussair Mazraoui (Manchester United) und Sofyan Amrabat (Betis Sevilla). Diese Spieler könnten entscheidend dazu beitragen, die Mannschaft im kommenden Turnier stark aufzustellen. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wird Marokko in einer Gruppe mit Brasilien, Schottland und Haiti antreten.