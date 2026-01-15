Ticket-Nachfrage für die Fußball-WM weiterhin groß: halbe Milliarde Anfragen!

Die Ticket-Nachfrage für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist überwältigend. In der 3. Verkaufsphase von nur einem Monat wurden über eine halbe Milliarde Anfragen weltweit registriert. FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete diese Zahl als ein „globales Statement“ für das bevorstehende Turnier. Besonders auffällig ist die hohe Anzahl der Bewerbungen aus den Gastgeberländern sowie aus Deutschland, England und Brasilien.

Über eine halbe Milliarde Anfragen

Die FIFA hat bekannt gegeben, dass während der aktuellen Verkaufsphase mit Zufallsziehung mehr als 500 Millionen Ticketanfragen eingegangen sind. Diese enorme Nachfrage zeigt das massive Interesse an der Weltmeisterschaft, die Fans aus aller Welt anziehen wird. Infantino hob hervor, dass die Zahl der Bewerbungen in nur etwas mehr als einem Monat sowohl beeindruckend als auch bezeichnend für die Bedeutung des Turniers ist.

Hauptsächlich aus den Gastgeberländern

Die meisten Anfragen stammen aus den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada. Dennoch belegen auch Deutschland, England, Brasilien, Spanien, Portugal, Argentinien und Kolumbien hohe Platzierungen in der Liste der Ticketanfragen. Diese Internationalität verdeutlicht die globale Anziehungskraft des Fußballs und die Vorfreude auf ein Turnier, das unzählige Fans zusammenbringen wird.

FIFA prüft die Ticketbewerbungen

Nach dem Ende der Verkaufsphase wird die FIFA die eingegangenen Bewerbungen sorgfältig überprüfen. Es wird sichergestellt, dass alle geltenden Bestimmungen und Haushaltsbeschränkungen eingehalten werden, bevor die Tickets vergeben werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Vergabe der Tickets fair und transparent erfolgt.

Zufallsziehung der Tickets

Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, erfolgt die Zuteilung der Tickets in einer Zufallsziehung. Die Fans, die sich um Tickets beworben haben, werden frühestens am 5. Februar per E-Mail darüber informiert, ob sie erfolgreich waren. Diese Methode soll gewährleisten, dass die Vergabe der Tickets in einer gerechten Weise erfolgt, um allen Fans eine Chance auf den Besuch des Turniers zu geben.