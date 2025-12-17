Thomas Müller in Kanada: „Keine Lust auf Sprach-APP“

Thomas Müller bleibt Thomas Müller – auch in Kanada. Der Weltmeister von 2014 reflektiert über seine erste Saison bei den Vancouver Whitecaps und die Herausforderungen des Lebens im Ausland. Trotz anfänglicher Sprachbarrieren zeigt sich der 36-Jährige optimistisch und genießt die neue Freiheit, während er gleichzeitig die Drucksituation vermisst, die ihn jahrelang bei Bayern prägte.

Ein neues Kapitel für Müller in Kanada

Thomas Müller hat im August 2023 den Wechsel vom FC Bayern München zu den Vancouver Whitecaps vollzogen. In einem Interview mit 11Freunden äußerte er sich über die Veränderungen und Herausforderungen, die dieser Schritt mit sich brachte. „Es gibt Momente, in denen ich diese Art von Freiheit genieße“, so Müller. Gleichzeitig gesteht er, dass er manchmal gerne in der vertrauten Drucksituation der „Bayern-Bubble“ wäre, die ihm jahrelang großen Spaß bereitet hat.

Sprachliche Hürden und humorvolle Anpassung

Die sprachlichen Herausforderungen in Kanada sind für Müller nicht zu unterschätzen. „Ehrlich gesagt stelle ich eher fest, dass ich an den gleichen Dingen wie zu Hause verzweifle“, erklärt er lachend. Der Plan, seine Englischkenntnisse mithilfe einer App zu verbessern, scheiterte bisher an seiner eigenen Faulheit. Dennoch hält er sich nicht zurück, auch auf Englisch humorvolle Bemerkungen zu machen, die oft von grammatikalischen Schnitzern begleitet werden. „Ich rappe und jodle jetzt eben in Kanada“, beschreibt er seine Integration in die neue Kultur.

Ein Vollbart für ein neues Lebensgefühl

Müller trägt seit seinem Umzug nach Kanada einen Vollbart, der für ihn symbolisch für dieses neue Kapitel seiner Karriere steht. „Die Rückmeldungen waren so gut, dass ich ihn habe stehen lassen“, berichtet der Bayern-Star. Der Bart steht für die Abenteuerlust und die Freiheit, die er in seiner neuen Umgebung verspürt. „Wenn die Leute sagen, dass das nach Abenteuer aussieht, dann geht das für mich in Ordnung“, fügt er hinzu.

Sportliche Herausforderungen in der MLS

In seiner Premierensaison mit den Vancouver Whitecaps verpasste Müller den MLS-Titel nur knapp. Im Finale unterlag die Mannschaft dem Star-Ensemble von Inter Miami, das von Lionel Messi angeführt wird. Müller zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass er auch im kommenden Jahr für die Whitecaps spielen wird und hofft, die sportlichen Ziele zu erreichen.