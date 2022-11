Thomas Müller im Video auf dem Weg zur Fußball WM 2022

Thomas Müller ist wieder beider Fußball WM 2022 in Katar dabei! Nach der WM 2010 in Südafrika, der WM 2014 mit dem Weltmeistertitel 2014 in Brasilien und der Fußball WM 2018 in Russland ist es nun seine vierte Weltmeisterschaft! Der 32-Jährige Stürmer hat seit 2010 16 WM Spiele absolviert und dabei 10 Tore geschossen sowie sechs Vorlagen gegen, 2010 wurde er Torschützenkönig.

Thomas Müller vom FC Bayern München hilft der Nationalmannschaft immer mit seinem Spielverständnis, seinem Stellungsspiel und seiner Vielseitigkeit. Mittlerweile kommt er auf 118 Länderspielen, gegen den Oman, dem letzten Testspiel vor der WM 2022 in Katar wurde er geschont.

Beim 1.Gruppenspiel gegen Japan am 23.11.2022 in der WM Gruppe E wird er aber fit sein, so das Trainerteam.