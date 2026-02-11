The Athletic berichtet: Nationalspieler Havertz erneut verletzt – Muskelverletzung

Kai Havertz vom FC Arsenal droht ein erneuter Rückschlag. Laut The Athletic hat der 26‑Jährige eine nicht näher definierte Muskelverletzung erlitten und wird dem Klub mindestens bis zum London‑Derby gegen Tottenham Hotspur am 22. Februar fehlen. Eine offizielle Bestätigung des Vereins liegt bislang nicht vor. Havertz war am 11. Januar nach langer Pause zurückgekehrt und wollte mit starken Leistungen seine WM‑Chancen verbessern.

Kai Havertz fällt wegen Muskelverletzung aus

Nach Angaben von The Athletic zog sich Havertz eine muskuläre Verletzung zu, die der Quelle zufolge ungenauer definiert ist. Die konkrete Diagnose nannte der Bericht nicht; deshalb bleibt die genaue Ausfallzeit offen. Mindestens bis zum Derby gegen Tottenham am 22. Februar steht der Profi damit nicht zur Verfügung.

Ausfallzeit, Diagnose und medizinische Schritte

Eine Muskelverletzung bedeutet für Spieler in der Regel eine Phase von Schonung, abgestuftem Belastungsaufbau und gegebenenfalls Reha‑Maßnahmen, ehe wieder Mannschaftstraining möglich ist. Für die exakte Beurteilung sind häufig bildgebende Untersuchungen wie ein MRT nötig, um Schäden an der Muskulatur auszuschließen oder zu bestätigen. Arsenal hat bislang keine Angaben zu Untersuchungen oder einem Zeitplan für die Rückkehr gemacht.

Comeback nach langer Pause und Vereinsbilanz

Havertz hatte sein Comeback am 11. Januar gegeben, nachdem er zuvor nur am ersten Spieltag im vergangenen August beim FC Manchester United zum Einsatz gekommen war. Kurz nach diesem Einsatz unterzog er sich einer Knie‑Operation; Ende Januar stand er erstmals seit 357 Tagen wieder in einer Startelf. Der erneute Ausfall reißt damit eine neue Lücke in Arsenals Kaderplanung.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Nationalmannschaft: WM‑Ambitionen und zuletzt gespielte Partie

Der 26‑Jährige wollte mit guten Auftritten seine Chancen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada untermauern. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Havertz am 19. November 2024 gegen Ungarn. Ob der verletzungsbedingte Ausfall seine Perspektiven für die anstehende Weltmeisterschaft beeinträchtigt, bleibt abzuwarten.