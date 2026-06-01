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Testspiel von Deutschland heute vor 1000 Fans: Nächster DFB-Sieg gegen Finnland

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Vor rund 1000 begeisterten Fans hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem weiteren Erfolg gegen Finnland aus dem Publikum verabschiedet. Am Frankfurter DFB-Campus gewann das Team von Julian Nagelsmann am Montag ein auf zweimal 25 Minuten verkürztes Trainingsspiel mit 1:0 nach einem Eigentor und schloss damit zugleich seinen „American Dream“ ab.

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Angelo Stiller im Zweikampf beim öffentlichen Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gehört zum deutschen WM-Kader für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA. Alexander Hassenstein / Getty Images
Angelo Stiller im Zweikampf beim öffentlichen Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gehört zum deutschen WM-Kader für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA. Alexander Hassenstein / Getty Images

Neuer sammelt wieder erste Belastung

Für Manuel Neuer war es die erste leichte Einheit im Tortraining nach seinen Wadenproblemen, die er offenbar weitgehend auskuriert hat. Ob der Rückkehrer schon am 6. Juni bei der WM-Generalprobe in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. Sein Einsatz zum Turnierstart am 14. Juni in Houston gegen Curacao rückt dennoch näher.

Einen Tag nach dem 4:0 1:0 gegen Finnland in Mainz setzte Nagelsmann im Test gegen den Weltranglisten-73. Alexander Nübel ein. Der Bundestrainer bezeichnete die Partie als „wichtigen Test“. Hintergrund war vor allem die Belastungssteuerung vor dem XXL-Turnier mit teils extremen klimatischen Bedingungen. „Der Schlüssel ist schon, dass wir eine gute Fitness mitbringen“, sagte Nagelsmann. Deshalb bekamen alle Profis, die „eine längere Pause“ hatten oder am Vorabend nicht beziehungsweise nur kurz im Einsatz waren, Spielpraxis, um „die nötige Fitness mitzubringen und körperlich im Flow zu bleiben“.

Angelo Stiller signiert Autogramme für Fans beim öffentlichen Abschiedstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Vor dem Abflug zur FIFA WM 2026 in die USA nahm sich das DFB-Team Zeit für die zahlreichen Anhänger. Alexander Hassenstein / Getty Images
Angelo Stiller signiert Autogramme für Fans beim öffentlichen Abschiedstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Vor dem Abflug zur FIFA WM 2026 in die USA nahm sich das DFB-Team Zeit für die zahlreichen Anhänger. Alexander Hassenstein / Getty Images

Testelf mit Goretzka als Zehner

Vor Nübel bildeten Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw und David Raum die Viererkette. Im Zentrum spielten Angelo Stiller und Pascal Groß, davor agierte Leon Goretzka als „Zehner“ und verteilte die Bälle. In der Offensive standen Leroy Sané, Nick Woltemade und Jamie Leweling auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit kamen Nadiem Amiri für Stiller, Trainingskeeper Jonas Urbig ersetzte Nübel, und Maximilian Beier übernahm für Leweling.

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Goretzka und Woltemade vergaben gute Chancen, ehe ein strittiger Schiedsrichterpfiff für Gesprächsstoff sorgte. Dazu scherzte der Münchner: „Die Fans lachen.“

Jamie Leweling läuft beim öffentlichen Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Der Außenstürmer gehört zum WM-Kader des DFB-Teams, das sich an diesem Tag mit einem Fantraining verabschiedete, bevor die Reise zur FIFA WM 2026 in die USA startete. Alexander Hassenstein / Getty Images
Jamie Leweling läuft beim öffentlichen Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt am Main am 1. Juni 2026. Der Außenstürmer gehört zum WM-Kader des DFB-Teams, das sich an diesem Tag mit einem Fantraining verabschiedete, bevor die Reise zur FIFA WM 2026 in die USA startete. Alexander Hassenstein / Getty Images

Abreise nach Chicago steht bevor

Auch abseits des Rasens war für die Zuschauer, unter ihnen Verbandsmitarbeiter, gesorgt. Es gab Essen und Getränke, das Catering finanzierte das Team aus der Mannschaftskasse. Am Dienstag reist die DFB-Auswahl von Frankfurt aus nach Chicago weiter. Dort stößt Kai Havertz nach dem Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain, das 3:4 i.E. endete, zur Mannschaft.

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