Testspiel Ergebnis vor der WM 2026 – Nusa und Ryerson stark: Norwegen schlägt Schweden

Norwegen hat sich im Vorfeld der Rückkehr auf die WM-Bühne weiter in einen Euphorie-Rausch gespielt. Ohne die geschonten Stars Erling Haaland und Martin Ödegaard setzte sich das Team von Stale Solbakken in Oslo gegen Schweden verdient mit 3:1 durch.

Ryerson legt vor, Nusa trifft früh

Vor 3.000 Fans im Testspiel der beiden WM-Teilnehmer lieferte Norwegen vor allem in der ersten Hälfte eine dominante Vorstellung ab. Jörgen Strand Larsen von Conference-League-Sieger Crystal Palace erzielte mit einem Doppelpack in der 8. und 37. Minute die ersten beiden Treffer, beide Male vorbereitet vom Dortmunder Julian Ryerson. Dazwischen erhöhte Antonio Nusa von RB Leipzig in der 18. Minute bereits auf 3:0.

Die Treffer waren in der Anfangsphase Ausdruck der klaren Überlegenheit, während Schweden kaum Zugriff fand. Auch ein Tor von David Möller Wolfe in der 62. Minute zählte wegen Abseits nicht, danach vergab Norwegen weitere Möglichkeiten zum 4:0.

Schweden kommt zu spät ins Spiel

Erst nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten wurde die Partie offener. Alexander Isak brachte Schweden in der 76. Minute auf 1:3 heran, doch der Anschlusstreffer kam spät. Auch ein weiteres Tor von Sebastian Nanasi in der 81. Minute wurde wegen Abseits aberkannt.

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Für beide Mannschaften war es der vorletzte WM-Test. Norwegen tritt am kommenden Sonntag noch gegen Marokko an, Schweden misst sich bereits am Donnerstag mit Griechenland.

Ganz unterschiedliche Ausgangslagen vor der WM

Die beiden Teams reisen unter völlig verschiedenen Vorzeichen zur Endrunde. Norwegen überzeugte in der Qualifikation, ließ als Gruppensieger unter anderem Italien hinter sich und ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM dabei. Schweden dagegen, in diesem Jahrtausend schon dreimal bei einer Weltmeisterschaft vertreten, rettete sich nach einer schwachen Qualifikation erst über die Playoffs ins Turnier.

In der WM-Vorrunde trifft Norwegen auf Irak, Senegal und Frankreich. Schweden bekommt es mit Tunesien, den Niederlanden und Japan zu tun.