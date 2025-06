Ter Stegen zwischen DFB-Stammplatz und Barca-Gerüchten

Marc-André ter Stegen ist wieder fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft – und das trotz unruhiger Nachrichten aus Spanien. Beim FC Barcelona wird über einen Abschied spekuliert, während er beim DFB die klare Nummer 1 bleibt. Noch.

Nationalelf setzt auf Erfahrung und Konstanz

Julian Nagelsmann hat früh klargemacht: Ter Stegen ist seine erste Wahl im deutschen Tor. Nach seiner langen Verletzungspause kehrte der 33-Jährige Anfang Mai zurück und überzeugte sofort. Für das Final Four der Nations League ist er gesetzt – eine klare Ansage des Bundestrainers. Der Rückhalt von Nagelsmann ist für den Keeper von großer Bedeutung. „Spektakulär“ nannte ter Stegen die Unterstützung – ein Ausdruck seiner Dankbarkeit und seines Selbstbewusstseins.

Barcelona plant Umbruch – Ter Stegen auf dem Abstellgleis?

Während er beim DFB unumstritten ist, sieht die Lage beim Klub deutlich komplizierter aus. Trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags könnte ter Stegen den FC Barcelona verlassen müssen. Der Verein soll Joan García von Espanyol verpflichten wollen – und ter Stegen gilt laut Medienberichten als potenzieller Verkaufskandidat. Besonders brisant: Barca will ihn wohl aus finanziellen Gründen loswerden, um Gehalt einzusparen.

Ter Stegen selbst gibt sich gelassen. „Mit mir hat niemand gesprochen“, erklärte er auf dem DFB-Campus. Für ihn ist klar: „Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin.“ Doch wie belastbar diese Aussage ist, bleibt fraglich. In den entscheidenden Saisonspielen saß er zuletzt auf der Bank, Wojciech Szczesny bekam den Vorzug – ein klares Zeichen von Trainer Hansi Flick?

WM 2026: Bundestrainer unter Zugzwang?

Sollte sich ter Stegens Rolle in Barcelona tatsächlich verschlechtern, hätte das auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Ein Keeper ohne Spielpraxis ist langfristig kaum haltbar – selbst mit der Rückendeckung eines Bundestrainers. Noch wiegelt Nagelsmann ab: „Da wird mir jetzt nicht angst und bange – und Marc auch nicht.“ Doch die Entwicklung in Spanien könnte die Diskussion mittelfristig neu entfachen.

Ter Stegen setzt auf mentale Stärke und Erfahrung

Ter Stegen hat in seiner Karriere schon viele Rückschläge weggesteckt – und bleibt auch jetzt optimistisch. „Ich sehe das Glas immer halb voll“, sagt er über seine Situation. In der DFB-Auswahl will er mit Erfahrung und Qualität überzeugen. Die Nations League sieht er als Bühne, um wieder internationale Spitzenklasse zu zeigen – unabhängig von der Unruhe in Barcelona.