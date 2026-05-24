Ter Stegen: Zukunft nach Abstieg offen

Marc-André ter Stegen hat die erste Abstiegserfahrung seiner Profikarriere hinter sich. Der 44-malige Nationalspieler musste am Samstagmittag mit ansehen, wie der FC Girona durch das 1:1 gegen den FC Elche am letzten Spieltag der spanischen La Liga den Klassenerhalt verpasste. Wie es für den deutschen Torhüter weitergeht, ist derzeit offen.

Leihe nach Girona bringt nicht die erhoffte Wende

Ter Stegen hatte sich im Winter auf Leihbasis dem FC Girona angeschlossen, um Spielpraxis für die erhoffte Teilnahme an der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu sammeln. Mehr als zwei Einsätze im Januar waren ihm dort jedoch nicht vergönnt. Anschließend warf ihn eine Muskelverletzung im Oberschenkel erneut zurück, später musste er sich einer weiteren Operation unterziehen.

Auch vor seinem Wechsel nach Girona war der 34-Jährige schon lange ausgebremst. Wegen einer Rückenverletzung fehlte er bei Barcelona fast die gesamte Hinrunde. Davor hatte ihn bereits ein Patellasehnenriss mehr als ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Durch diese erneuten Rückschläge platzte auch die Hoffnung, im Sommer bei der WM vom 11. Juni bis 19. Juli dabei zu sein.

Tabelle der La Liga

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 15 ▼ Sevilla S S S N N 38 12 7 19 46 60 -14 43 16 ▼ Osasuna N N N N N 38 11 9 18 44 50 -6 42 17 ▲ Mallorca S U N N S 38 11 9 18 47 57 -10 42 18 ▼ Levante N S S S N 38 11 9 18 47 61 -14 42 19 ▼ Girona N U U N U 38 9 14 15 39 55 -16 41 20 Oviedo N U N N N 38 6 11 21 26 60 -34 29

Barcelona plant wohl ohne den Topverdiener

Bei seinem Stammklub FC Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028. Dennoch rechnet man bei den Katalanen von Hansi Flick offenbar nicht mehr fest mit ihm. Der deutsche Keeper soll zu den Topverdienern im Kader gehören, die Zeitung Mundo Deportivo bezeichnete ihn bereits als „heiße Kartoffel“ für Barcelona.

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Im Klub geht man demnach davon aus, dass es nicht einfach werden dürfte, einen neuen Verein für ter Stegen zu finden.