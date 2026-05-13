Ted Lasso Schauspieler spielt in der 2.US-Fußball Liga – mit 35 Jahren!

Vom Serien-Kicker zum Profi in El Paso

Christo Fernandez, 35 Jahre alt und durch „Ted Lasso“ bekannt geworden, hat am Dienstag beim Klub aus El Paso in Texas unterschrieben. Der frühere Schauspieler, der in der Serie den Fußballer Dani Rojas verkörperte, wechselt damit in die USL, also in das amerikanische Pendant zur zweiten und dritten Liga.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Rollen-Ähnlichkeit auf dem Platz. Fernandez wird in El Paso als Stürmer eingesetzt, genau wie seine Figur in der Erfolgsserie, in der er in allen drei Staffeln von 2020 bis 2023 zu sehen war.

Ein lang gehegter Traum

In einer Klubmitteilung machte der 35-Jährige klar, wie viel ihm dieser Schritt bedeutet. „Der Fußball hat schon immer einen immensen Platz in meinem Leben und meiner Identität eingenommen, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mein Herz nie wirklich verlassen“, sagte Fernandez.

Dass er überhaupt bis hierher kam, hat auch mit seiner Vergangenheit im Nachwuchs zu tun. Vor seiner Laufbahn als Schauspieler spielte Fernandez im Jugendbereich von Tecos FC, einem mexikanischen Klub, musste seine aktive Karriere aber bereits mit 15 Jahren wegen einer Verletzung beenden.

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El Paso im Aufstiegskampf

Für den Locomotive aus El Paso kommt der Zugang zu einem Zeitpunkt, an dem das Team in der Western Conference auf Rang vier steht. Die Bilanz des Klubs in der laufenden Saison lautet bislang vier Siege, drei Niederlagen und zwei Unentschieden.