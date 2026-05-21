SV Werder Bremen News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

SV Werder Bremen stellt bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mindestens drei Nationalspieler. Mit Yukinari Sugawara steht ein bestätigter Japan-Kader-Spieler im Aufgebot. Dazu kommen Romano Schmid und Marco Friedl, die beide im offiziellen WM-Kader Österreichs stehen. Ein Überblick über die Werder-WM-Nationalspieler 2026.

SV Werder Bremen Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

Japan: Yukinari Sugawara

Wer ist Yukinari Sugawara?

Yukinari Sugawara, geboren am 28. Juni 2000, ist ein offensivstarker Außenverteidiger auf der rechten Seite. Sein Markenzeichen ist die Mischung aus Tempo, Laufstärke und der Fähigkeit, sich immer wieder in die Angriffsreihe einzuschalten. Diese Vielseitigkeit hat ihn zu einem festen Bestandteil der japanischen Nationalmannschaft gemacht.

Von Nagoya über Alkmaar und Southampton nach Bremen

Ausgebildet bei Nagoya Grampus, wechselte Sugawara 2019 zunächst auf Leihbasis zu AZ Alkmaar, ehe die Niederländer ihn 2020 fest verpflichteten. In den folgenden Jahren reifte er bei AZ zur Stammkraft und kam auf rund 200 Pflichtspiele. 2024 wagte er den Schritt nach England zum FC Southampton. Zur Saison 2025/26 schloss er sich dem SV Werder Bremen an, der sich neben der Leihe auch eine Kaufoption sicherte.

Fährt Yukinari Sugawara zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat Yukinari Sugawara am 14. Mai 2026 in Tokio in den 26-köpfigen WM-Kader Japans berufen. Damit ist der Werder-Profi einer von sechs Bundesliga-Spielern im japanischen Aufgebot. Japan trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf die Niederlande (14. Juni), Tunesien (20. Juni) und Schweden (25. Juni). Im Auftaktspiel wartet ausgerechnet das Land, in dem Sugawara den Sprung nach Europa schaffte: die Niederlande.

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Österreich: Romano Schmid

Wer ist Romano Schmid?

Romano Schmid, geboren am 27. Mai 1999 in Wals-Siezenheim bei Salzburg, ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der in der Zentrale genauso eingesetzt werden kann wie in der offensiven Halbposition. Sein Spiel lebt von Antritt, Ballsicherheit und der Fähigkeit, auf engem Raum Dribblings durchzusetzen. Bei SV Werder Bremen zählt er seit 2021 zu den Stammspielern und hat sich als einer der besten österreichischen Spieler seiner Generation etabliert.

Aus der Red-Bull-Akademie in die Bundesliga

Schmid durchlief die Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg und machte früh auf sich aufmerksam. Nach Stationen bei Salzburg und einer Leihe zu Liefering wechselte er 2021 zu Werder Bremen. Dort erlebte er mit dem Aufstieg in die Bundesliga und der dauerhaften Etablierung als Erstligaspieler seine bislang erfolgreichste Zeit. Sein Kontrakt läuft bis 2027.

Fährt Romano Schmid zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Romano Schmid steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni). Mit 33 Länderspielen ist Schmid eine der erfahrenen Stützen im Team von Trainer Ralf Rangnick.

Österreich: Marco Friedl

Wer ist Marco Friedl?

Marco Friedl, geboren am 16. März 1998 in Hartberg (Steiermark), ist ein Innenverteidiger beim SV Werder Bremen. Der Linksfuß überzeugt durch Antizipation, Spielintelligenz und spielerische Qualität. Friedl kam über die Akademien von Sturm Graz und FC Bayern München zur Bundesliga, wo er sich bei Werder Bremen als Stammspieler etablierte.

Vom FC Bayern nach Bremen

Friedl wechselte 2016 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, für dessen Profimannschaft er jedoch nie auflief. 2019 folgte der Wechsel nach Bremen, zunächst auf Leihbasis, dann fest. Nach dem Aufstieg mit Werder 2022 bewies Friedl in der Bundesliga sein Bundesliganiveau als Innenverteidiger. Als Linksverteidiger oder im Zentrum eingesetzt, ist er ein Allrounder im System von Trainer Ole Werner.

Fährt Marco Friedl zur FIFA Fußball WM 2026?

Ja. Marco Friedl steht im offiziellen WM-Kader Österreichs für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni). Für den 28-jährigen Steirer ist es die erste WM-Teilnahme seiner Karriere.