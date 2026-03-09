Superstars Sané und Wirtz gemeinsam zur WM 2026 – In der Champions League zunächst Gegner

Superstars Sané und Wirtz gemeinsam zur WM 2026! Doch zunächst treffen die beiden Offensivspieler als Gegner in der Champions League aufeinander. Im Rams-Park von Istanbul fordert Leroy Sané mit Galatasaray am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) Florian Wirtz und dessen Team aus der Premier League heraus. Nach dem Hinspiel folgt am 18. März das Rückspiel, kurz darauf stehen bereits die Nominierung und Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft an. Bei freier Verletzungsentwicklung sollen Sané und Wirtz im Sommer gemeinsam zur WM fliegen.

Champions-League-Achtelfinale: Rams-Park als Bühne

Im Achtelfinale der Champions League treffen Galatasaray und der Klub um Florian Wirtz aufeinander – ein Duell, das sowohl Spielverlauf als auch Taktik verlangen wird. Galatasaray hat in der Gruppenphase starke Ergebnisse erzielt, unter anderem Siege gegen Juventus, Atlético Madrid und einen 1:0-Erfolg gegen Liverpool im September; in diesem Duell stand von den beiden Superstars allerdings nur Wirtz auf dem Platz. Dennoch bleibt die Partie im Rams-Park ein Gradmesser: Ballbesitz, Umschaltmomente und Großchancen werden über das Weiterkommen entscheiden. Das Hinspiel eröffnet die direkte Konfrontation, das Rückspiel am 18. März entscheidet letztlich über das Viertelfinale.

Nationalmannschaft: Vom Duell zum Doppelpack für die WM

Zwischen Hin- und Rückspiel wartet die Nationalmannschaft: Am 19. März folgt die Nominierung, Treffpunkt ist am 23. März in Herzogenaurach, bevor die DFB-Elf am 27. März gegen die Schweiz und am 30. März gegen Ghana testet. Bundestrainer Julian Nagelsmann beobachtet beide Spieler genau und berichtete sogar scherzhaft von eigenen Beobachtungen in Istanbul: „Ich habe meinen einen oder anderen Spitzel“, sagte er und zog das Fazit: „Es ist alles gut.“ Sanés Auftritte in den November-Länderspielen – insbesondere seine zwei Tore gegen die Slowakei (6:0) – sicherten ihm das WM-Ticket; Florian Wirtz assistierte bei beiden Treffern.

Entwicklung und Rollen: Unterschiedliche Wege, gleiche Perspektive

Die Saisonverläufe der beiden Offensivkünstler verliefen unterschiedlich: Sané wechselte vom FC Bayern zu Galatasaray und fand nach Startschwierigkeiten zunehmend in Form, zeigte aber Schwankungen in Konstanz und Disziplin. Wirtz wurde als Rekordtransfer in die Premier League gefeiert und kämpfte nach anfänglichen Problemen zuletzt mit einer Verletzung, die ihn zeitweise zurückwarf. Trotzdem gehören beide fest zum Kader der Nationalmannschaft: Wirtz gilt als Fixstern und Hoffnungsträger, Sané als Spieler mit dem Potenzial für außergewöhnliche Leistungen – wie Nagelsmann trocken anmerkte: „Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt.“

Bisherige Bilanz und persönliche Geschichte

Sowohl auf Klub- als auch auf Länderebene trafen die beiden mehrfach aufeinander: Elfmal standen Wirtz (mit Leverkusen) und Sané (mit Bayern) als Gegner auf dem Platz, 15-mal spielten sie bereits in der Nationalmannschaft nebeneinander. Eine Anekdote aus der gemeinsamen Historie erinnert Sané an den Beginn ihrer Verbindung: Vor fünf Jahren, vor einem Spiel gegen Island, tauchte ein 17-jähriger Florian Wirtz bei der Nationalmannschaft auf – Sané war sofort beeindruckt. Dieses Kapitel unterstreicht, wie aus Wettbewerbern Teamkollegen und schließlich Weggefährten für große Turniere werden können.