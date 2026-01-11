+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Super-Joker El Mala: „Einer der Besten von der Bank“

von

Said El Mala sichert dem 1. FC Köln mit einem späten Ausgleich gegen den FC Heidenheim einen Punkt. Der 19-jährige Offensivspieler, der als Super-Joker bekannt ist, zeigt einmal mehr, dass er entscheidend zur Spielwende beitragen kann. Trainer Lukas Kwasniok lobt seine Fähigkeit, im richtigen Moment die richtigen Impulse zu setzen. Der Kölner Trainer hofft auf weitere punkteträchtige Auftritte des Talents.

Said El Mala im Karnevalstrikot des 1.FC Köln im Rhein Energie Stadion (Fotoi Depositphotos.com)
El Mala als Spielentscheider

Im Duell gegen den 1. FC Heidenheim bewies Said El Mala erneut, dass er einer der besten Joker der Bundesliga ist. Nach seiner Einwechslung in der 48. Minute glich er im Schneetreiben auf der Ostalb zum 2:2 aus. Für den Kölner Youngster war es bereits das vierte Tor als Ersatzspieler in dieser Saison – kein anderer Spieler in der Liga kann mit dieser Bilanz mithalten. Trainer Kwasniok betont, dass El Mala gerade dann seine Stärken ausspielt, wenn der Gegner müde ist und er frische Kräfte ins Spiel bringen kann.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 16
| Voith-Arena | 10.1.2026-15:30
1. FC Heidenheim
N S S N N
2 : 2
1.93
xG
2.40
Endergebnis
1.FC Köln
N U U N N
M. Pieringer
15'
J. Niehues
26'
E. Martel
18'
Said El Mala
48'
| Schiedsrichter: R. Schröder | Halbzeit: 2-1
Aufstellungen
1. FC Heidenheim
41
T
D. Ramaj
7.7
23
D
O. Traoré
78'
6.3
6
D
P. Mainka
7.6
4
D
T. Siersleben
6.9
19
M
J. Föhrenbach
52'
5.9
3
M
J. Schöppner
60'
7
16
M
J. Niehues
26'
7.3
30
M
Niklas Dorsch
7.3
31
O
S. Conteh
83'
5.9
22
O
A. Ibrahimović
44'60'
6.9
18
O
M. Pieringer
15'78'
7.9
Ersatzspieler
40
T
Frank Feller
5
D
B. Gimber
2
M
M. Busch
78'
6.7
21
O
A. Beck
60'
6.6
20
M
L. Kerber
17
O
M. Honsak
60'
6.5
29
O
M. Kaufmann
83'
38
O
Yannik Wagner
9
O
S. Schimmer
78'
6.3
Coach
F. Schmidt
1.FC Köln
1
T
M. Schwäbe
8.2
28
D
S. Sebulonsen
6.5
6
D
E. Martel
18'21'
7.6
22
D
Jahmai Simpson-Pusey
6.5
29
M
J. Thielmann
75'
6.2
5
M
T. Krauß
6.6
8
M
D. Huseinbašić
46'
6.6
17
M
A. Castro-Montes
75'
7.9
40
Fynn Schenten
62'
6.9
9
O
R. Ache
90'
6.9
16
M
J. Kamiński
6.3
Ersatzspieler
20
T
R. Zieler
44
T
M. Köbbing
39
D
Cenk Özkaçar
32
D
Kristoffer Lund
75'
6.7
37
M
L. Maina
62'
6.7
18
M
Í. Bergmann Jóhannesson
13
O
Said El Mala
46'48'
7.9
30
O
M. Bülter
75'
6.7
Coach
L. Kwasniok
Tore
Tor
M. Pieringer (Assist: J. Schöppner)
15'
18'
Tor
E. Martel (Assist: A. Castro-Montes)
Tor
J. Niehues
26'
48'
Tor
Said El Mala (Assist: A. Castro-Montes)

Kwasniok’s Taktik und die Bankplatzierung

Die Entscheidung, El Mala zunächst auf die Bank zu setzen, ist Teil von Kwasnioks strategischem Ansatz. „Ein Startelf-Mandat bedeutet, ein Spiel abzuarbeiten. Wenn er viel abarbeiten muss, kommen seine Künste nicht mehr ganz zur Geltung“, erklärte der Übungsleiter. Durch die gezielte Rotation und das Einsetzen anderer Spieler kann El Mala seine Fähigkeiten im entscheidenden Moment besser ausspielen, was sich auch in den vergangenen Spielen gegen Augsburg und den Hamburger SV zeigte.

Protest der Fans

Trotz des Punktgewinns zeigte sich ein Teil der Anhänger unzufrieden mit der Leistung des Teams. Nach dem Abpfiff entrollten einige Fans ein Protestbanner mit der Aufschrift „Kwasni Yok“, was auf Türkisch „Nein“ bedeutet. Kwasniok nahm den Protest zur Kenntnis und betonte, dass er sich durch Leistung und Punkte beweisen will. Die Kommunikation mit den Fans sei dennoch wichtig, um auf die Bedenken einzugehen.

Schwere Personalsorgen vor dem Bayern-Spiel

Für das kommende Spiel gegen den FC Bayern am Mittwoch sieht sich der 1. FC Köln mit erheblichen Personalsorgen konfrontiert. Dominique Heintz fällt erneut aus, und auch Torschütze Eric Martel wird aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stehen. Damit fehlen Kwasniok sechs potenzielle Kandidaten für die Innenverteidigung. Es könnte also erneut eine Aufgabe für den Super-Joker El Mala werden, um das Team zu unterstützen.

