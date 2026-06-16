Südkorea bei der WM 2026 – Medienboykott wegen Spott über Kapitän Heung-Min Son

Mit einem Medienboykott haben Südkoreas Nationalspieler auf Spott über Kapitän Heung-Min Son reagiert. Das Team verweigert südkoreanischen Journalisten derzeit Gespräche und nimmt lediglich die offiziellen Medientermine der FIFA wahr.

Auslöser war ein aufgezeichnetes Reporter-Gespräch

Der Streit entzündete sich an abfälligen Bemerkungen über Sons Befreiung vom Militärdienst. Der frühere Bundesliga-Profi war 2018 nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Asienspielen von der Pflicht befreit worden und musste stattdessen nur eine dreiwöchige Grundausbildung absolvieren.

In Südkorea gilt für körperlich fähige Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren eigentlich eine strikte Wehrpflicht von bis zu zwei Jahren. Hintergrund ist der formale Kriegszustand des Landes mit Nordkorea.

Während einer Trainingseinheit vor der Weltmeisterschaft am 7. Juni hatte ein südkoreanischer Fernsehsender ein Gespräch zwischen zwei Reportern mitgeschnitten. Darin machten die Journalisten sich über Sons Sonderregelung lustig. Die ungeschnittene Ausstrahlung im Fernsehen sorgte für Empörung.

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KFA spricht von Schock und Enttäuschung

Als Reaktion auf die Vorfälle verweigerte Son nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Tschechien Interviews mit den Medien. Der koreanische Fußballverband KFA bezeichnete die „unangemessenen Äußerungen“ als schwerwiegenden Auslöser und sprach von einem „großem Schock und Enttäuschung“ innerhalb der Mannschaft.

In einer Mitteilung stellte der Verband klar, man respektiere die Arbeit der Medien, erwarte im Gegenzug aber „gegenseitigen Respekt und Vertrauen“. Zugleich rief der KFA die Reporter zu mehr Rücksicht auf und warnte vor ähnlichen Vorfällen. Ob der Boykott inzwischen beendet ist, wollte der Verband gegenüber The Athletic nicht bestätigen. Auch die FIFA wurde um eine Stellungnahme gebeten.

Son spielt heute in der MLS

Heung-Min Son kommt bislang auf 145 Länderspiele. Aktuell steht der 33-Jährige bei Los Angeles FC in der US-amerikanischen Major League Soccer unter Vertrag.

Vor seinem Wechsel in die MLS spielte Son für Tottenham Hotspur in der englischen Premier League sowie in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und den Hamburger SV.