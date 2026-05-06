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Stimmen zum FC Bayern Spiel gegen Paris: Neuer: „Wir waren heute keine Killer“

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Manuel Neuer hat Bayern München nach dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain fehlenden Siegeswillen in der Offensive vorgeworfen. Beim DAZN-Interview sprach der Kapitän von einem Spiel, in dem der entscheidende Moment gefehlt habe und die Münchner vor dem gegnerischen Strafraum zu unpräzise geblieben seien.

FC-Bayern-Spieler – darunter Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise und Manuel Neuer – stehen nach dem Abpfiff enttäuscht auf dem Rasen der Allianz Arena. Das Ausscheiden im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain am 6. Mai 2026 bedeutete das bittere Ende der CL-Saison für den deutschen Rekordmeister. (Getty Images)
FC-Bayern-Spieler – darunter Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise und Manuel Neuer – stehen nach dem Abpfiff enttäuscht auf dem Rasen der Allianz Arena. Das Ausscheiden im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain am 6. Mai 2026 bedeutete das bittere Ende der CL-Saison für den deutschen Rekordmeister. (Getty Images)

Neuer vermisst den „Killerinstinkt“

„Wir waren heute keine Killer in der Offensive. Dieser Schlüsselmoment im Spiel hat einfach gefehlt. Wir waren da, aber vorne in der Box von PSG war das nicht klar genug“, sagte der Münchner Torhüter nach dem 1:1 (0:1) am Dienstagabend. Mit Blick auf das historische Hinspiel, das PSG vor Wochenfrist mit 5:4 gewonnen hatte, erinnerte Neuer daran, dass die Pariser dort mit fünf Treffern als „Killer“ aufgetreten seien. „Sowas hätten wir heute gebraucht“, erklärte der 40-Jährige.

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Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.32
xG
0.95
1 1
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena
Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Allianz Arena | 6.5.2026-21:00
FC Bayern München
S S S N U
1 : 1
1.32
xG
0.95
Endergebnis
Paris Saint Germain (PSG)
N S S S U
Harry Kane
90'+4'
Ousmane Dembélé
3'
| Schiedsrichter: J. Pedro Pinheiro | Halbzeit: 0-1
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
33
W. Zaïre-Emery
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
field field
Tore
3'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Khvicha Kvaratskhelia)
Tor
Harry Kane (Assist: A. Davies)
90'
+4

Finale verpasst, Zukunft offen

Für Neuer könnte es das letzte Spiel in der Champions League gewesen sein, seine Zukunft ist noch nicht geklärt. Nach dem verpassten Einzug ins Endspiel sagte der Keeper, man habe „gesehen, dass wir eigentlich auch dem Finale nahe gewesen sind, aber das Ding nicht zu Ende spielen konnten“. Trotz leerem Blick und der Enttäuschung über den geplatzten Triple-Traum versuchte er, auch das Positive der Saison herauszustellen.

„Wir sind verdient deutscher Meister geworden“, sagte Neuer weiter: „Wir freuen uns auf das Pokalfinale in Berlin. Da denken wir natürlich jetzt nicht dran, weil jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung.“

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