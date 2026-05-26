Statt auf dem Feld: Robin Gosens wird bei der WM 2026 ARD-Experte

Robin Gosens wird bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht auf dem Platz, sondern im ARD-Studio zu sehen sein. Der 24-malige Nationalspieler übernimmt vom 11. Juni bis 19. Juli die Rolle als Experte und begleitet das Turnier damit aus einer anderen Perspektive.

Vom Traum vom Kaderplatz zur Expertenrolle

Eigentlich hatte der Profi der AC Florenz gehofft, selbst für Deutschland bei der WM auflaufen zu können. „Natürlich war es mein großer Traum, bei der WM in den USA für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Jetzt für die ARD als Experte dabei sein zu dürfen, ist für mich der allerbeste Weg, das Turnier dennoch zu begleiten“, sagte Gosens. Auch ohne Einsatz im deutschen Team blickt der 31-Jährige voller Vorfreude auf das Turnier und betonte: „Ich freue mich unheimlich auf die Spiele.“ Dazu machte er deutlich, dass er der Nationalmannschaft viel zutraut: „Ich bin riesengroßer Fan dieser Mannschaft und glaube nicht nur aus Optimismus, dass die Jungs das Ding holen können.“

Mit Lea Wagner und Malte Völz am Mikrofon

Bei der ARD wird Gosens die Partien gemeinsam mit Lea Wagner und Malte Völz analysieren. Für den früheren Bundesliga-Profi von Union Berlin ist es nicht die erste große Turnier-Erfahrung mit dem DFB-Kader, denn bei der EURO 2021 gehörte er bereits zum deutschen Aufgebot.

Seinen ersten Einsatz als TV-Experte hat Gosens am 15. Juni beim Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador. Allein in der Vorrunde ist der Linksfuß siebenmal eingeplant. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky lobte die Verpflichtung ausdrücklich: „Mit Robin haben wir einen intelligenten, erfahrenen und dabei selbst noch aktiven Spieler gewonnen, der unsere Sendungen von der Fußball-WM sehr bereichern wird.“