Start ins WM 2026 Jahr: Länderspiele gegen Uruguay & Japan: Tuchel formt Englands WM-Team

Mit zwei Test-Länderspielen gegen internationale Top-Gegner startet Thomas Tuchel ins WM-Jahr 2026. England empfängt Uruguay im Wembley-Stadion und trifft wenige Tage später auf Japan – beide Teams ebenfalls WM-Teilnehmer der Endrunde in Nordamerika. Für die Spieler ist es die letzte große Bewährungsprobe im Kampf um ein WM-Ticket.

Klassiker im Wembley: Auftakt gegen Südamerika-Power

Am 27. März erwartet England mit Uruguay einen unangenehmen Gegner im traditionsreichen Wembley. Die Südamerikaner gehören regelmäßig zur erweiterten Weltspitze und werden Tuchels Team alles abverlangen. Der englische Trainer hat sich bewusst für starke und nicht-europäische Testgegner entschieden. Das Ziel: Die Mannschaft auf die international vielfältige Gruppenphase in Kanada, Mexiko und den USA vorzubereiten.

Zweiter Test gegen Japan: Tempo und Technik als Prüfstein

Nur vier Tage nach dem Uruguay-Spiel folgt das Duell mit Japan – ebenfalls WM-Teilnehmer und bekannt für sein hohes Tempo sowie technische Finesse. Für England also eine ideale Gelegenheit, Automatismen unter Wettbewerbsbedingungen zu testen und sich auf spielerisch variantenreiche Gegner einzustellen. Beide Partien dienen als letzte Bühne für jene, die sich noch Hoffnungen auf ein WM-Aufgebot machen.

Letzte Chance für die Spieler – Kaderbekanntgabe im Mai

Tuchel wird seinen finalen Kader für die Weltmeisterschaft im Mai benennen. Die beiden März-Spiele sind daher für viele Akteure der letzte Härtetest im Nationaltrikot. Im Juni sollen dann noch zwei weitere Vorbereitungsspiele in den USA folgen – eine Generalprobe unter Turnierbedingungen, bevor es in Gruppe L gegen Kroatien, Ghana und Panama ernst wird.

Tuchels Ziel: Titellosigkeit beenden

Seit 1966 wartet England auf einen großen Titel. Die WM 2026 markiert eine historische Chance – 60 Jahre nach dem einzigen Triumph. Mit einem souveränen Durchmarsch durch die Qualifikation und einer jungen, talentierten Mannschaft im Rücken hat Tuchel ehrgeizige Ziele. „Wir können es kaum erwarten, wieder vor unseren Fans in Wembley zu spielen“, so der Trainer nach der Auslosung. Die Vorfreude steigt, der Druck auch.