Star-Berater Struth: Was die Bayern-Bosse für WhatsApps schreiben – Tom & Jerry für Nagelsmann

Fußballstar-Berater Volker Struth erzählt im Podcast „Phrasenmäher“, was die Bayern-Bosse auf WhatsApps schreiben – und wie Max Eberl mit animierten Bildern versuchte, Julian Nagelsmann nach München zurückzuholen. Struth berichtet, dass Eberl ihn im Frühjahr 2024 kontaktierte und nach der Heim-EM Druck machte, Nagelsmann als Ersatz für Thomas Tuchel an die Säbener Straße zu lotsen. Die WhatsApp-Nachrichten enthielten animierte Tom-&-Jerry-Gifs und ein Bild mit einer sich drehenden Person – klare Signale von Ungeduld. Am Ende lehnte Nagelsmann ab und verlängerte vorzeitig seinen Vertrag als Bundestrainer.

WhatsApp-Druck von Max Eberl

Struth schildert im Podcast, dass Eberl nach dem ersten Gespräch in München verstärkt via WhatsApp nachlegte. „Es hat natürlich ein paar Tage gedauert, in denen man sich einen Kopf gemacht und über alles nachgedacht hat. In der Zeit hat mir Max dann immer wieder animierte Comicfiguren per WhatsApp geschickt. Tom und Jerry, die ungeduldig durch den Raum laufen und auch ein Bild, wo sich jemand die ganze Zeit auf einem Drehstuhl dreht und in die Luft schaut,“ zitiert Struth. Die Bilder sollten offenbar Ungeduld und Nachdruck signalisieren – ein ungewöhnliches Mittel, um Druck in einer möglichen Trainerverpflichtung aufzubauen.

Kontext: Rückholversuch für Nagelsmann

Im Frühjahr 2024 habe Eberl versucht, Nagelsmann nach der Heim-EM als Bayern-Trainer zu gewinnen; laut Struth sollte der Bundestrainer Thomas Tuchel in München ersetzen. Struth, dessen Agentur „Sports360“ laut SPORT BILD-Ranking zu den einflussreichen Vertretern im deutschen Fußball zählt, vermittelte zwischen den Parteien. Dennoch kam es nicht zum Wechsel: Nagelsmann entschied sich, sein Amt beim DFB vorzeitig zu verlängern.

Struths Einschätzung zur Möglichkeit einer Rückkehr

Auf die Frage, ob eine Rückkehr Nagelsmanns zu Bayern künftig denkbar sei, antwortet Struth nüchtern: „Momentan ist Julian sehr glücklich. Sein Vertrag läuft ja auch über die WM hinaus und Bayern hat aktuell einen guten Trainer und Erfolg – aber ausschließen würde ich das nicht.“ Damit lässt der Berater die Option einer späteren Rückkehr offen, spricht zugleich aber von stabilen Vertragsverhältnissen und aktuellem sportlichen Erfolg an der Säbener Straße.

Quelle und Einordnung

Die Schilderungen stammen aus dem Podcast „Phrasenmäher“, in dem Struth über Verhandlungen, Verbindlichkeiten und Druckmittel bei Transfers und Trainerfragen sprach. Seine Schilderung liefert einen seltenen Einblick in die informelle Kommunikation hinter großen Personalentscheidungen im deutschen Profifußball und zeigt, wie Berater, Vereinsverantwortliche und Trainer über Messenger-Dienste agieren, bevor formelle Schritte wie Vertragsverhandlungen oder Unterschriften folgen.