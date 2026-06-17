Stadion WM heute – 0:0 – Wo spielt Österreich gegen Jordanien? Levi’s Stadium in Santa Clara!

Stadion WM heute früh: Wo spielt Österreich gegen Jordanien? Für Österreich beginnt nach 28 Jahren Wartezeit endlich wieder eine Weltmeisterschaft, und das ausgerechnet im Silicon Valley. Gespielt wird beim Auftakt gegen WM-Neuling Jordanien im San-Francisco-Bay-Area-Stadium in Santa Clara, das im Alltag als Levi’s Stadium der San Francisco 49ers bekannt ist. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe J ist am Mittwochmorgen um 06:00 Uhr MESZ, in Santa Clara ist es dann noch Dienstagabend, 21:00 Uhr Ortszeit. Das ZDF zeigt Österreich gegen Jordanien kostenlos im Free-TV.

Hightech-Arena im Silicon Valley

Für Österreich und Jordanien beginnt das Turnier in einer der modernsten Sportstätten der USA. Das San-Francisco-Bay-Area-Stadium, so der offizielle WM-Name, ist eingefleischten US-Sportfans als Levi’s Stadium bestens vertraut, der etatmäßigen Heimstätte der San Francisco 49ers aus der NFL.

Die 2014 eröffnete Arena mit rund 68.500 Plätzen war bereits zweimal Schauplatz des Super Bowl, zuletzt im Februar 2026. Für Österreich ist es die Rückkehr auf die große Fußballbühne nach zuletzt 1998, während Jordanien sein allererstes WM-Spiel der Geschichte bestreitet.

Weltmeisterschaften Österreich - - Jordanien

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Santa Clara wissen:

Zweimal Super-Bowl-Bühne: Im Levi’s Stadium wurde bereits zweimal das größte Einzelsportereignis der USA ausgetragen, der Super Bowl 50 im Jahr 2016 und der Super Bowl LX im Februar 2026.

Im Levi’s Stadium wurde bereits zweimal das größte Einzelsportereignis der USA ausgetragen, der Super Bowl 50 im Jahr 2016 und der Super Bowl LX im Februar 2026. Heimat der 49ers: Seit der Eröffnung 2014 ist die Arena die feste Spielstätte der San Francisco 49ers, eines der traditionsreichsten Franchises der NFL.

Seit der Eröffnung 2014 ist die Arena die feste Spielstätte der San Francisco 49ers, eines der traditionsreichsten Franchises der NFL. Technik aus dem Silicon Valley: Das Stadion liegt mitten im Silicon Valley und gilt als eine der digital bestvernetzten Arenen der Welt, mit hunderten Kilometern Glasfaserkabel und über 1.300 WLAN-Zugangspunkten für die Fans.

Das Stadion liegt mitten im Silicon Valley und gilt als eine der digital bestvernetzten Arenen der Welt, mit hunderten Kilometern Glasfaserkabel und über 1.300 WLAN-Zugangspunkten für die Fans. Offene Bauweise ohne Dach: Die Arena hat kein Dach, da der nahe Flughafen San Jose eine Überdachung untersagt. Etwa zwei Drittel der Sitze liegen im sogenannten Lower Bowl und damit besonders nah am Spielfeld.

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Wie wird das Wetter beim Spiel Österreich gegen Jordanien?

Weil das Spiel in Santa Clara am Dienstagabend um 21:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, erleben die Fans einen klaren, milden Abend in der San Francisco Bay Area. Zum Anstoß sind es rund 17 Grad bei sternenklarem Himmel und leichtem Wind, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Im Lauf der Partie kühlt es leicht auf etwa 16 Grad ab, typisch für einen Sommerabend in Nordkalifornien, wo der kühle Pazifikwind auch im Hochsommer für angenehme Temperaturen sorgt. Trocken bleibt es die gesamte Spielzeit über.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender in unserem Überblick: Wer überträgt Österreich gegen Jordanien im TV?



Live Ticker Österreich gegen Jordanien – Levi's Stadium San Francisco Live Österreich 0:0 Jordanien Aufstellung Österreich Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić Aufstellung Jordanien Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abutaha, Mousa Altamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Alrawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan ℹ️ 06:25 Uhr Jetzt Wasserfalschen-Pause und beide Teams brauchen ein Durchschnaufen ⚽ 06:24 Uhr 1:0 durch Romano Schmid Alle Infos zum Torschützen Romano Schmid ℹ️ 06:22 Uhr Der Treffer zählt nicht: Laimer steht vor seinem Zuspiel auf Kalajdzic klar im Abseits. ℹ️ 06:18 Uhr Jordanien mit einem Torschuss, doch Schlager pariert über die Latte ℹ️ 06:16 Uhr Kalaidzic und Posch sind ein gutes Team für Österreich ℹ️ 06:15 Uhr Jordanien versteckt sich nicht Nach 15 Minuten hält Jordanien gut mit, obwohl Österreich wirklich drückt. ℹ️ 06:02 Uhr Weiter Einwurf von Philipp Lienhart, doch Abulaila klärt mit den Fäusten ▶️ 06:00 Uhr Anpfiff in San Franciso