Stadion WM heute: Wo spielt Usbekistan gegen Kolumbien? Aztekenstadion in Mexiko-Stadt!

Stadion WM heute: Wo spielt Usbekistan gegen Kolumbien? Den ersten Spieltag der Gruppe K beschließt ein besonderes Duell: WM-Debütant Usbekistan trifft auf den Geheimfavoriten Kolumbien, und das ausgerechnet in einer der berühmtesten Arenen der Fußballgeschichte. Gespielt wird im Aztekenstadion (Estadio Azteca) in Mexiko-Stadt. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe K ist am Donnerstag um 04:00 Uhr MESZ, in Mexiko-Stadt ist es dann noch Mittwochabend, 20:00 Uhr Ortszeit. Übertragen wird das Spiel nur bei MagentaTV.

Aztekenstadion: das Kolosseum des Weltfußballs

Für Usbekistan und Kolumbien geht es an einem historischen Ort los. Das 1966 eröffnete Aztekenstadion ist das einzige Stadion der Welt, das bereits zwei WM-Endspiele ausgetragen hat: 1970 krönte sich hier Pelés Brasilien, 1986 führte Diego Maradona Argentinien zum Titel. Mit der WM 2026 wird es zur ersten Arena überhaupt, die Spiele bei drei Weltmeisterschaften beherbergt.

Normalerweise tragen Club América und die mexikanische Nationalmannschaft hier ihre Spiele aus. Mit über 80.000 Plätzen zählt das Aztekenstadion zu den größten Bühnen des Turniers, in dem bereits das Eröffnungsspiel der WM 2026 stattfand. Eine Besonderheit ist die Höhenlage von mehr als 2.200 Metern, die jeden Gegner zusätzlich fordert.

Weltmeisterschaften Uzbekistan - - Kolumbien

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Mexiko-Stadt wissen:

Schauplatz von WM-Legenden: 1970 wurde hier Pelés Brasilien Weltmeister, 1986 schrieb Diego Maradona mit der „Hand Gottes“ und dem Jahrhunderttor Geschichte.

1970 wurde hier Pelés Brasilien Weltmeister, 1986 schrieb Diego Maradona mit der „Hand Gottes“ und dem Jahrhunderttor Geschichte. Erstes Drei-WM-Stadion: Das Aztekenstadion ist die erste Arena der Welt, die Spiele bei gleich drei Weltmeisterschaften ausrichtet.

Das Aztekenstadion ist die erste Arena der Welt, die Spiele bei gleich drei Weltmeisterschaften ausrichtet. Heimat von Club América: Normalerweise spielen hier der Rekordmeister Club América und die mexikanische Nationalmannschaft vor riesiger Kulisse.

Normalerweise spielen hier der Rekordmeister Club América und die mexikanische Nationalmannschaft vor riesiger Kulisse. Höhenlage über 2.200 Meter: Die dünne Luft von Mexiko-Stadt ist eine echte konditionelle Herausforderung und kann den Spielverlauf spürbar beeinflussen.

Wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag)

Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City)

04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City) Wo? Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City

Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Wie wird das Wetter beim Spiel Usbekistan gegen Kolumbien?

Weil das Spiel in Mexiko-Stadt am Mittwochabend um 20:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, müssen sich beide Teams auf typisches Regenzeit-Wetter einstellen. Die Temperaturen sind mit rund 17 Grad mild, dazu ist die Luft mit über 80 Prozent sehr feucht, während der Wind kaum eine Rolle spielt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Vor allem aber ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr hoch: Im offenen Aztekenstadion drohen kräftige Schauer, und ein nasser Rasen würde vor allem das schnelle Kombinationsspiel der Kolumbianer erschweren. Zusätzlich macht die Höhenlage von über 2.200 Metern beiden Mannschaften zu schaffen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.