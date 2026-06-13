Stadion WM heute: Wo spielt die Türkei gegen Australien? BC Place in Vancouver!

Stadion WM heute früh: Beim ersten Gruppenspiel Australien gegen Türkei geht es schon am frühen Morgen los, und zwar an einem der spektakulärsten Schauplätze der Weltmeisterschaft. Gespielt wird im BC Place in Vancouver an der kanadischen Pazifikküste. Anstoß dieses WM-Spiels ist an diesem Sonntagmorgen um 6:00 Uhr MESZ, in Vancouver ist es dann noch Samstagabend, 21:00 Uhr Ortszeit. Mit 54.405 Plätzen ist die überdachbare Arena eine der stimmungsvollsten des Turniers.

Vancouvers überdachte Perle am False Creek

Für die Türkei und Australien beginnt das Turnier in einer Arena, die seit über 40 Jahren das Stadtbild von Vancouver prägt. Das 1983 eröffnete und später umfassend renovierte BC Place liegt direkt am Ufer des False Creek, eingerahmt von Hafen, Skyline und Bergkulisse.

Im Alltag ist die Mehrzweckarena die Heimat der Vancouver Whitecaps aus der MLS und der BC Lions aus der kanadischen Football-Liga CFL. Bei der WM 2026 wechselt Kanadas Westküste nun auf die ganz große Fußballbühne.

Weltmeisterschaften Australien - - Türkei

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Vancouver wissen:

Weltgrößtes kabelgetragenes Dach: Das Markenzeichen des BC Place ist sein riesiges, verschließbares Dach, das größte seiner Art weltweit. Bei Wind oder Regen lässt es sich schließen, sodass die Partie wetterunabhängig über die Bühne geht.

Das Markenzeichen des BC Place ist sein riesiges, verschließbares Dach, das größte seiner Art weltweit. Bei Wind oder Regen lässt es sich schließen, sodass die Partie wetterunabhängig über die Bühne geht. Zwei Profiklubs zu Hause: Die 1983 eröffnete und 2011 grundlegend modernisierte Arena ist die feste Heimstätte der Vancouver Whitecaps (MLS) und der BC Lions aus der Canadian Football League.

Die 1983 eröffnete und 2011 grundlegend modernisierte Arena ist die feste Heimstätte der Vancouver Whitecaps (MLS) und der BC Lions aus der Canadian Football League. Schauplatz großer Finals: Hier gewannen die USA das Finale der Frauen-WM 2015 mit 5:2 gegen Japan, überragende Figur war Carli Lloyd mit drei Toren in den ersten 15 Minuten. Bei der WM 2026 trägt Vancouver sieben Spiele aus, darunter zwei Partien Kanadas und zwei K.o.-Spiele.

Hier gewannen die USA das Finale der Frauen-WM 2015 mit 5:2 gegen Japan, überragende Figur war Carli Lloyd mit drei Toren in den ersten 15 Minuten. Bei der WM 2026 trägt Vancouver sieben Spiele aus, darunter zwei Partien Kanadas und zwei K.o.-Spiele. Kompakt und laut: Mit 54.405 Plätzen gehört das BC Place nicht zu den Riesen des Turniers, sorgt durch seine geschlossene Bauweise und das Dach aber für eine besonders dichte, druckvolle Atmosphäre.

Wie wird das Wetter beim Spiel Türkei gegen Australien?

Weil das Spiel in Vancouver am Samstagabend um 21:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, erleben die Fans einen milden Pazifik-Abend. Zum Anstoß sind es rund 20 Grad bei leichtem Wind, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Der Himmel zeigt sich überwiegend bewölkt, trocken bleibt es aber durchweg.

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Im Lauf der Partie kühlt es auf etwa 17 Grad ab, typisch für einen Sommerabend an der kanadischen Westküste. Und selbst wenn doch noch Wolken aufziehen sollten: Dank des verschließbaren Dachs spielt das Wetter im BC Place ohnehin nur eine Nebenrolle.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender in unserem Überblick: Wer überträgt Australien gegen Türkei im TV?