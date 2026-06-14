Stadion WM heute: Wo spielt Schweden gegen Tunesien? Estadio BBVA in Monterrey!

Wo spielt Schweden gegen Tunesien heute Nacht um 4 Uhr? Das Duell aus Gruppe F führt heute Nacht nach Mexiko. Gespielt wird im Estadio BBVA in Monterrey, das während der Weltmeisterschaft offiziell „Estadio Monterrey“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Schweden und Tunesien ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 4:00 Uhr MESZ, in Monterrey ist es dann Sonntagabend, erst 20:00 Uhr Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick.

Wo spielt Schweden gegen Tunesien heute?

Der Spielort ist das Estadio BBVA, das im Stadtteil Guadalupe in der Metropolregion Monterrey im Nordosten Mexikos liegt, rund zehn Kilometer östlich der Innenstadt. Wo das Spiel Schweden gegen Tunesien stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: eine der spektakulärsten Arenen des ganzen Turniers. In welchem Stadion Tunesien heute spielt, ist also keine schwere Frage.

Für das Estadio BBVA ist es sogar das WM-Debüt. Insgesamt vier Partien finden hier statt, drei Gruppenspiele und ein Sechzehntelfinale.

Weltmeisterschaften Schweden - - Tunesien

Was macht das Estadio BBVA so besonders?

Das 2015 für rund 200 Millionen Dollar eröffnete Stadion ist die Heimat von CF Monterrey, den berühmten „Rayados“. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Schweden gegen Tunesien.

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Warum nennt man das Stadion den „Stahlgiganten“?

Den Beinamen „El Gigante de Acero“, also Stahlgigant, verdankt die Arena ihrer markanten Stahlkonstruktion, die wie ein Skelett außen sichtbar ist. Das ist eine bewusste Hommage an Monterrey, die große Industrie- und Stahlmetropole Nordmexikos. Eröffnet wurde das Stadion 2015 standesgemäß mit einem 3:0 der Rayados gegen Benfica Lissabon.

Welches WM-Stadion hat einen ganzen Berg als Kulisse?

Dieses hier. Hinter dem offenen Südende ragt der markante Cerro de la Silla auf, der sattelförmige Hausberg von Monterrey. Das gezackte Stadiondach rahmt die Bergsilhouette regelrecht ein, weshalb das Estadio BBVA als eines der schönsten Fußballpanoramen des amerikanischen Kontinents gilt.

Wie laut wird der Hexenkessel der Rayados?

Sehr laut. Die Ränge sind mit 34 Grad extrem steil gebaut, und der Abstand zwischen Tribüne und Spielfeld entspricht dem von der FIFA erlaubten Minimum. Die Zuschauer sitzen also ungewöhnlich nah am Geschehen. Beim Clásico Regiomontano gegen Erzrivale Tigres UANL verwandelt sich die Arena regelmäßig in einen brodelnden Hexenkessel.

Ist das Estadio BBVA auch ein besonders grünes Stadion?

Ja. Es war das erste Fußballstadion Nordamerikas, das mit dem Nachhaltigkeitssiegel LEED in Silber ausgezeichnet wurde. Auf dem Spielfeld liegt ein Hybridrasen aus echtem Naturgras, das mit wenigen Kunststofffasern stabilisiert wird.

Wie wird das Wetter beim Spiel Schweden gegen Tunesien in Monterrey?

Monterrey ist für sein heißes Klima bekannt, und im Juni kommt zur Hitze zunehmend Schwüle dazu. Zum Anstoß um 20:00 Uhr Ortszeit ist es zwar schon Abend, doch bei rund 28 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit fühlt es sich weiter nach gut 30 Grad an. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering, ein kurzer Schauer lässt sich an einem schwülen Sommerabend in Nordmexiko aber nie ganz ausschließen.

Bekommen die Schweden Probleme mit der Hitze?

Möglich. Weil das Spielfeld im Estadio BBVA offen unter freiem Himmel liegt, treffen Hitze und Schwüle die Spieler direkt. Für die an kühlere Temperaturen gewöhnten Schweden könnte das zur echten Belastung werden, während die Tunesier solche Bedingungen aus ihrer Heimat bestens kennen. Das warme, schwüle Wetter könnte also durchaus zum Faktor in diesem Spiel werden.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender und Übertragungswege in unserem Überblick: Wer überträgt Schweden gegen Tunesien im TV?

Liveticker Schweden gegen Tunesien